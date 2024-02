Eis wird immer dünner | Cisco enttäuscht | Einzelhandel schwach.

Einige wenige AI-Werte halten die Wall Street hoch, mit Super Micro Computer und NVIDIA im Plus. Super Micro Computer konnte seit Jahresauftakt über 200% zulegen, und rund 30% in den letzten fünf Handelstagen. Die Bank of America habt heute das Ziel auf $1040 an. NVIDIA hat mit einem Marktwert von $1,83 Bio. diese Woche zuerst Amazon überholt, und gestern nun auch Google. Nach Apple und Microsoft ist das Unternehmen nun das drittwertvollste Unternehmen der Wall Street. Am 21. Februar meldet NVIDIA Quartalszahlen. Das Bild ist insgesamt aber enttäuschend, vor allem, was die Ertragsaussichten für das erste Quartal betrifft. Cisco und Deere gehören deshalb zu größeren Verlierern. Die Einzelhandelsumsätze sind im Januar überraschend um 0,8% gesunken, und exklusive Autos um 0,6%. Die Wall Street erwartete einem Rückgang von 0,3% gerechnet, und ex-Autos mit einem Plus von 0,2%. Nächste Wochen werden die Quartalszahlen von WalMart mehr Klarheit schaffen.



00:00 Intro

00:13 Globale Nachrichtenlage | Einzelhandel schwach

02:11 Super Micro Computer

03:00 Nvidia | AI-Werte

04:13 Cisco Systems

06:55 Wells Fargo | John Deere

08:09 Twilio | Sonoco | Fastly | CF Industries

09:15 Albemarle | Occidental Petroleum | TripAdvisor u.a.

10:54 Warren Buffet | Apple

12:25 Ford zittert

13:08 Google & OpenAI

13:53 Lockheed Martin

14:14 Heute Abend | Coinbase

15:11 Snowflake | Uber



