Pfandbriefbank im Tal der Tränen - Dax mit neuem Allzeithoch

Der deutsche Leitindex startete am Morgen mit einer größeren Aufwärtskurslücke in den Handel und kletterte innerhalb der ersten dreißig Handelsminuten auf ein neues Allzeithoch im Bereich der 17.080er Marke. Das Gros der Zugewinne wurde allerdings zwischenzeitlich wieder abgegeben.

Nach einem Test der 17.000er Marke kurz vor US-Eröffnung

Commerzbank-Aktie Tagesgewinner

Die Quartalsbilanzen der Unternehmen führten erneut zu Bewegungen in den Kursen einzelner Aktien. Im vergangenen Jahr trug die Zinswende zur Steigerung des Gewinns der Commerzbank bei, was zu einem Rekordgewinn führte. Die angekündigten Dividenden überraschten die Anleger positiv, was zu einem Anstieg der Aktien des Finanzhauses an der Dax-Spitze um etwa fünf Prozent führte.

Delivery Hero weiter auf Erholungskurs

Die Aktien von Delivery Hero setzten ihre kräftige Erholungsrallye vom Vortag fort und stiegen um sieben Prozent an der MDax-Spitze. Der Experte William Woods vom US-Analysehaus Bernstein Research wies darauf hin, dass der Vorstand des Essenslieferanten versichert habe, dass kein Liquiditätsproblem bestehe.

Elmos im Fokus

Die Anteilsscheine von Elmos Semiconductor schnellten um neun Prozent in die Höhe und hatten so mit Abstand die Nase vorn im Nebenwerteindex SDax. Das Halbleiterunternehmen hatte im Schlussquartal besser abgeschnitten als erwartet.

Pfandbriefbank im Tal der Tränen

Eine Abstufung der Bonitätsnote für die Deutsche Pfandbriefbank (PBB) hat den Papieren des Gewerbeimmobilien-Finanzierers am Donnerstag zugesetzt. Abgeschlagen auf dem letzten Platz im Nebenwerteindex SDax verloren über 11 Prozent, dies bedeutete nochmals ein Rekordtief.

Die Ratingagentur S&P bewertet die Kreditwürdigkeit der Bank nur noch mit der Note "BBB-" - nach zuvor "BBB" - mit einem negativen Ausblick. Das heißt, eine weitere Senkung könnte drohen. Die Kreditanalysten begründete den Schritt mit dem Risiko in den USA, wo die Bank im Gewerbeimmobilienmarkt engagiert ist. Dieser steht angesichts sehr hoher Leerstände unter Druck.

Mit der Bonitätsnote "BBB-" ist die Pfandbriefbank nur noch eine Stufe über Ramschniveau. Die Probleme der Bank im US-Immobilienmarkt bereiten den Anlegern schon seit einiger Zeit Kopfzerbrechen. Versuche des Unternehmens, in Anbetracht hoher Rückstellungen für Kreditausfälle Zweifel an der Finanzlage zu zerstreuen, griffen bislang nicht. Spekulanten setzen den Kurs mit Wetten auf fallende Kurse zusätzlich unter Druck. (mit Material von dpa-AFX)