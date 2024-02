Aktien Wien Schluss: Rosenbauer legen nach Zahlen 9 Prozent zu

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,03 Prozent und 3406,72 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 1,0 Prozent auf 1716,06 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenschluss nach oben. Die Gewinne wurden allerdings im Späthandel etwas eingegrenzt, nachdem der gemeldete Anstieg der US-Erzeugerpreise die Hoffnungen auf baldige US-Leitzinssenkungen geschmälert hatte.

Den Daten zufolge stiegen die US-Erzeugerpreise im Januar um 0,9 Prozent und damit stärker als die von Analysten im Schnitt erwarteten 0,6 Prozent. Die ebenfalls gemeldeten Daten zur US-Bauwirtschaft zeigten ebenfalls eine überraschend schwache Entwicklung.

Stark gesucht waren in Wien am Freitag Rosenbauer-Aktien und gewannen 9,4 Prozent. Der Feuerwehrausrüster hat 2023 wieder schwarze Zahlen geschrieben. Das operative Ergebnis (Ebit) lag bei 37,4 Millionen Euro nach einem Verlust von 10,6 Millionen Euro im Jahr davor.

Das Ebit lag damit weitgehend im Rahmen der Markterwartungen, schreiben die Analysten von Warburg Research. Die EBIT-Marge habe die Prognosen sogar übertroffen, so die Baader-Analysten. Insgesamt zeigen die gemeldeten Zahlen in die richtige Richtung, heißt es in einer ersten Reaktion der Warburg-Experten.

Gut gesucht waren weiter DO&CO und knüpften mit einem Plus von 5,5 Prozent an ihre starken Vortagesgewinne an. Die Aktien des Caterers hatten am Donnerstag nach Veröffentlichung von Ergebnissen 6,5 Prozent zugelegt. Die gemeldeten Quartalszahlen hatten ihre ohnedies schon optimistischen Prognosen durch die Bank übertroffen, schrieben die Analysten der Erste Group. Sie sehen das Unternehmen auf gutem Weg auch für das gesamte Geschäftsjahr 2023/24 sehr starke Zahlen zu liefern.

Für Impulse bei einzelnen Werten sorgten auch Analystenstimmen. BAWAG-Aktien legten nach einer Empfehlung 1,9 Prozent auf 51,05 Euro zu. Die Analysten der Schweizer Großbank UBS haben ihr Kursziel für die Aktien von 69 auf 75 Euro angehoben. Ihre Empfehlung lautet weiter "buy". Die gemeldeten Viertquartalszahlen der BAWAG sind im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schreiben die UBS-Analysten. Die BAWAG sei zudem gut aufgestellt für die erwarteten Zinssenkungen der EZB, heißt es in der Studie.

Aktien des Flughafen Wien stiegen nach einer Kurszielerhöhung um 1,2 Prozent auf 50,20 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Titel des Airportbetreibers von 55,20 auf 57,00 Euro erhöht und ihre Empfehlung "Accumulate" bestätigt.

Unter den weiteren Tagesgewinnern fanden sich Palfinger und Porr mit Gewinnen von jeweils über 3 Prozent. Größere Nachfrage gab es auch in Andritz, CA Immo und Voestalpine. Die Aktien konnten jeweils zwischen 1,5 und 2 Prozent zulegen. Die größten Verlierer im prime market waren Warimpex mit einem Minus von 3,5 Prozent./mik/ste/APA/nas