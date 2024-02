ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hella auf 'Neutral' - Ziel 71 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Hella nach vorläufigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Scheinwerferspezialist habe im vergangenen Quartal seine Erwartungen verfehlt und zudem ein umfangreiches Umstrukturierungsprogramm in Europa angekündigt, schrieb Analyst Akshat Kacker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine derzeitigen Schätzungen sieht er am oberen Ende der vom Unternehmen für 2024 ausgegebenen Zielspannen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2024 / 06:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2024 / 06:39 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------