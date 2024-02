Kapitalschutz First: Bitcoin! Kryptowährungen, institutionelle Investoren & die Zukunft von Ethereum

► Darum geht's im Video:

Markus Miller und Ricky tauchen in diesem neuen Video wieder in die faszinierende Welt von Bitcoin und Kryptowährungen ein! Gemeinsam diskutieren sie verschiedene Aspekte wie Kapitalschutz, Bitcoin-Mining, die Stabilität der Blockchain und die Dezentralität der Mining-Netzwerke. Zudem werfen sie einen Blick auf die Rolle institutioneller Investoren und die Zukunft von Ethereum. Außerdem sprechen sie über die Bedeutung von Bitcoin ETFs und die Entwicklung von Bargeld in Zeiten digitaler Zahlungsmethoden.



Timestamps:

00:00:00 ► Einleitung

00:00:56 ► Marktbericht

00:49:38 ► Nur ein winziger Bruchteil der Welt besitzt Bitcoin!

00:59:57 ► Bitcoin-Spot-ETFs – Asset Management Evolution durch Fidelity

01:22:18 ► Bitcoin-Evolution durch Bitwise

01:27:36 ► Kapitalschutz First – Make Your Money Safe Again!

01:51:57 ► Ethereum

02:16:01 ► Blockchain-Technologie

02:20:38 ► Sachsen beschlagnahmt 50.000 Bitcoin

02:24:32 ► Achtung: Kryptobörse Bitget

02:33:38 ► Mobile Payments Trend

02:43:49 ► Verabschiedung



