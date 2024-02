Wochenausblick: DAX mit neuem Allzeithoch. Mercedes-Benz, Nvidia und Fed-Protokoll im Blickpunkt

Die abgelaufene Woche bescherte dem DAX® & Co. mehrheitlich Gewinne und vereinzelt neue Rekordstände. Katalaysator waren vor allem Unternehmensmeldungen. Die jüngsten Inflationszahlen und Preisindizes aus den USA machten hingegen keine Hoffnung auf baldige Zinssenkungen und bremsten zum Wochenschluss. Kommende Woche wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht und es werden erneut Reden von zahlreichen Notenbänkern erwartet.

Staatsanleihen mussten in der zurückliegenden Woche mehrheitlich ein paar Abschläge hinnehmen. Zum Wochenschluss schob sich die Rendite 2-jähriger Bundesanleihen auf 2,83 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Ende November. Verlierer der Entwicklungen an den Rentenmärkten sind Edelmetalle wie Gold und Silber. In der zweiten Wochenhälfte konnte sich allerdings die Notierung für eine Feinunze Gold bei rund 2.000 USD stabilisieren. Stabil zeigte sich im Wochenverlauf auch der Ölpreis. Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil schloss bei rund 83 USD und verharrte damit im Bereich der 200-Tage-Durchschnittslinie.

Unternehmen im Fokus

Die Zugewinne im DAX® in der abgelaufenen Woche wurden von über 80 Prozent der DAX®-Mitglieder getragen. Zu den größten Gewinnern im Index zählten die Aktien von BASF, Rheinmetall und Zalando. Kursabschläge gegenüber der Vorwoche mussten unter anderem Airbus SAP und Sartorius hinnehmen. In der zweiten Reihe konnten Delivery Hero, Hensoldt und Nordex überdurchschnittlich stark zulegen. Nemetschek und vor allem ThyssenKrupp gaben hingegen kräftig nach.

Kommende Woche werden unter anderem Air Liquid, AXA, Carrefour, Danone, Fielmann, Fresenius, Fresenius Medical Care, Gerresheimer, Heidelberg Materials, Home Depot, Knorr Bremse, Krones, Mercedes-Benz, Moderna, Nestlé, Nvidia und Wal Mart Geschäftszahlen veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben.

Wichtige Termine

MONDAY FEBRUARY 19, 2024

US-Märkte feiertagsbedingt geschlossen

United Kingdom-Rightmove House Prices

ECB calls for bids in 7-day liquidity operation

TUESDAY FEBRUARY 20, 2024

China (Mainland)-Rate decision

Germany-Car sales

Philadelphia Federal Reserve Bank issues monthly Nonmanufacturing Business Outlook Survey

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

WEDNESDAY FEBRUARY 21, 2024

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic gives welcome at CFOs

Federal Reserve Board Governor Bowman speaks to Exchequer Club

Federal Open Market Committee issues minutes from Jan. 30-31 meeting

THURSDAY FEBRUARY 22, 2024

France-Business confidence

Germany-PMI Flash

Euro Zone-Inflation

ECB publishes account of January

United States-Jobless

Federal Reserve Vice Chair Jefferson speaks on economic outlook and monetary policy

United States-Existing Homes

Philadelphia Federal Reserve Bank Presidnet Harker speaks on

Federal Reserve Board Governor Cook speaks at Princeton University

Minneapolis Federal Reserve Bank President Kashkari discusses the economy

FRIDAY FEBRUARY 23, 2024

Germany-GDP Detail

Germany-Import Prices

Germany-Ifo Changes

Euro Zone-M3 Money Supply

ECB’s Schnabel speaks at Bocconi university

Bundesbank publishes annual report

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 17.212/17.311 Punkte Unterstützungsmarken: 16.789/16.839/16.888/16.942/16.986/17.090 Punkte Der DAX® stieg im frühen Handel über 17.100 Punkte und schob sich im weiteren Verlauf auf knapp 17.200 Punkte. In der zweiten Tageshälfte gab der Index jedoch einen großen Teil der Tagesgewinne wieder ab. Dabei verletzte der Index den Aufwärtstrendkanal. Die Ausbruchslinie bei 17.050 Punkten konnte der Index noch verteidigen. Solange diese Marke hält besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 17.212/17.311 Punkte. Sinkt der Leitindex unter 17.050 Punkten muss mit einer Konsolidierung bis 16.986 oder gar 16.942 Punkte gerechnet werden. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 12.01.2024 – 16.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 17.02.2019 – 16.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 94,77* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 97,23** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024 * max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.02.2024; 17:00 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 10,21 13.640,201646 15.345,226852 5 Open End DAX® HC977R 12,60 15.345,051715 16.198,23659 10 Open End DAX® HC0558 11,55 15.913,335071 16.481,441133 15 Open End DAX® HD136D 11,18 16.367,961756 16.708,415361 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.02.2024; 17.00 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 6,36 20.456,799725 18.752,748308 -5 Open End DAX® HC8E76 3,80 18.751,949656 17.898,735947 -10 Open End DAX® HC7FDJ 5,75 18.183,6663 17.614,517545 -15 Open End DAX® HD275V 6,22 17.729,039615 17.388,642054 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.02.20224; 17.00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.