AKTIEN IM FOKUS: Übernahmefantasie bei Currys treibt auch Ceconomy an

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Ein Kurssprung beim britischen Elektronikhändler Currys wegen Übernahmefantasie hat am Montag auch die Papiere des deutschen Branchenunternehmens Ceconomy angetrieben. Während letztere als SDax -Spitzenreiter um fast fünf Prozent anzogen, sprang der Currys-Kurs in London um knapp ein Drittel in die Höhe. Ceconomy näherten sich ihrem Vorwochenhoch. Currys erreichten das höchste Niveau seit fast einem Jahr.

Wie die Zeitung "Telegraph" am Sonntag unter Berufung auf unbekannte Quellen berichtete, könnte der chinesische E-Commerce-Riese JD.com das jüngste Unternehmen sein, das einen Kauf von Currys in Betracht zieht. Der früher als Dixons Carphone bekannte Elektronikhändler stehe bei den Chinesen auf dem Zettel, weil diese in Zeiten zunehmender Konkurrenz nach neuen Wegen suchten, um das Wachstum voranzutreiben. JD habe in den letzten Wochen informelle Sondierungsgespräche mit Currys geführt, hieß es in dem Bericht.

Die Aktien von JD.com gerieten nach der Meldung in Hong Kong mit mehr als vier Prozent unter Druck.