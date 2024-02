Bechtle: Langfristtrend intakt

Noch im November 2021 präsentierte Bechtle ein stolzes Verlaufshoch bei 69,56 Euro, nach den vorausgegangenen Kurskapriolen stürzte der Wert regelrecht auf 32,45 Euro bis Dezember 2022 ab. Erst dort fanden sich wieder genügend Käufer für eine Stabilisierung ein, nach einem Doppeltief ging es sukzessive wieder bis in Bereich von 50,00 Euro im Januar dieses Jahres aufwärts. Aber genau an dieser mittelfristigen Hürde scheiterte ein Ausbruch, zudem begrenzt auch noch die obere Trendkanalbegrenzung ein Weiterkommen der Aktie. Die aktuellen Abschläge können dagegen sehr gut für den Aufbau von frischen Long-Positionen genutzt werden.

Kurse dürfen ruhig fallen

Auf Sicht der nächsten Wochen sollten sich Investoren zunächst auf Abschläge einstellen, diese könnten in einem ersten Schritt zurück an den EMA 200 bei 43,65 Euro abwärts reichen, darunter an die untere Trendbegrenzung um 41,60 Euro. Genau diese Bereiche sollten als mögliche Kaufniveaus vorgemerkt werden, weil häufig nach dem Test einer Trendbegrenzung wieder eine gegenläufige Kursbewegung startet. Natürlich kann auch der aktuell fallende Kurs als Short-Chance angesehen werden. Mittel- bis langfristige Kaufsignale mit Zielen um 63,54 Euro können dagegen erst bei einem Durchbruch über die Höhe oder von rund 50,00 Euro entstehen.