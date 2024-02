EQS-News: STAIDIUM U.S. schließt Partnerschaft mit Center St. Louis, um die führende Volleyball- und Basketballanlage des Mittleren Westens mit modernster Streaming-Technologie auszustatten

EQS-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kooperation

STAIDIUM U.S. schließt Partnerschaft mit Center St. Louis, um die führende Volleyball- und Basketballanlage des Mittleren Westens mit modernster Streaming-Technologie auszustatten



19.02.2024

STAIDIUM sichert sich die Namensrechte am Center St. Louis für die kommenden 5 Jahre

ST. LOUIS, 19. Februar 2024 – STAIDIUM U.S., ein führender Anbieter von Künstlicher Intelligenz (KI) für automatisiertes Streaming von Live-Sport-Events, hat eine Partnerschaft mit dem Center St. Louis bekanntgegeben, um eine der führenden Volleyball- und Basketballanlagen im Mittleren Westen mit modernster Streaming-Technologie auszustatten.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird STAIDIUM seine von KI gesteuerten und 5G-fähigen Kameras im gesamten Center St. Louis installieren. Diese Kameras nutzen KI, um das Geschehen auf den Plätzen des Centers automatisch zu verfolgen und Videos zu streamen - alles dies geschieht ohne jegliche manuelle Interaktion. STAIDIUM wird eine Vielzahl an Kameras in der Sportstätte installieren, um ca. 4.000 Video-Streams von den jährlich im Center stattfindenden Veranstaltungen zu übertragen. Die STAIDIUM-Technologie wird dabei sowohl Echtzeit-Statistiken und hochmoderne Analysen liefern als auch Highlight-Clips von jedem Spiel und Spieler, die vollautomatisch durch KI erstellt werden.

"Wir sind begeistert, mit STAIDIUM zusammenzuarbeiten, um den ultimativen Sportkomplex zu schaffen", sagte Eric Ruehl, General Manager des Center St. Louis. "Durch die Kombination der KI-Technologie mit unseren erstklassigen Sporteinrichtungen freuen wir uns, Sportlern und Fans ein unvergleichliches Sporterlebnis zu bieten. Das Center St. Louis ist auf dem besten Weg, eine Sportstätte zu werden, die die Art und Weise, wie Menschen Sport treiben, neu definiert."

Im Rahmen der Vereinbarung hat STAIDIUM auch die Namensrechte am Center St. Louis für die kommenden fünf Jahre erworben. Somit werden die Marke und die Technologie von STAIDIUM für mehr als 400.000 Besucher, die das Center im Jahr 2024 erwartet, sichtbar sein.

"Das Center St. Louis ist eine renommierte Einrichtung mit einem großartigen Stamm an Kunden", sagte Dave Cochran, Managing Director bei STAIDIUM. "Es ist das perfekte Umfeld für unsere Technologie, die so skaliert werden kann, dass sie die Tausenden von Spielen abdeckt, die im Center stattfinden, und für unsere Marke, die den Hunderttausenden von Spielern, Trainern, Scouts und Fans bekanntgemacht wird, die das Center jedes Jahr betreten."

Um mehr über STAIDIUM U.S. zu erfahren, besuchen Sie: https://staidium.com

Über SPORTTOTAL AG / STAIDIUM U.S.

STAIDIUM U.S. ist eine einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG mit Sitz in Köln. Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv in Deutschland ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC RAVENOL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL AG mit ihrem für die Deutsche Telekom betriebenen Medienhaus “FORTY10” mit linearen TV-Kanälen aktiv und hat erfolgreich die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 für MagentaTV übertragen.

Über Center St. Louis

Das Center St. Louis ist ein erstklassiger Mehrzweck-Sportkomplex in St. Louis, Missouri, in dem lokale, regionale und nationale Turniere sowie andere Sportveranstaltungen stattfinden. Die Anlage dient als Heimat vieler lokaler Spitzensportprogramme und ist gleichzeitig die außerhalb des Campus gelegene Leichtathletik-Trainingseinrichtung der Webster University. Das 2014 gegründete Center St. Louis hat seinen Ruf auf lokaler und nationaler Ebene durch eine Reihe von Verbesserungen an der Anlage und ein einheitliches Kundenerlebnis exponentiell gesteigert.

Das Grundstück, auf dem sich das Center St. Louis befindet, wurde ursprünglich 1974 als Tennis- und Racket-Club erbaut und 2005 in die heutige Konfiguration eines 100.000 Quadratmeter großen Sportkomplexes umgewandelt. Im Center St. Louis findet jedes Wochenende ein lokales, regionales oder nationales Basketball-/Volleyballturnier statt. Außerdem finden im Center St. Louis einige Kraftdreikampf- und MMA-Veranstaltungen statt.

Um mehr über das Center St. Louis zu erfahren, besuchen Sie: www.centerstl.com

