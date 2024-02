Original-Research: METRO AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: METRO AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu METRO AG Unternehmen: METRO AG ISIN: DE000BFB0019 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 19.02.2024 Kursziel: 9,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns (CFA) Ein Multichannel-Großhändler zum Discountpreis METRO ist der europäische Marktführer im Food-Großhandel. Nachdem sich das Unternehmen von einem großen Handelskonglomerat durch zahlreiche Exits auf den Abholgroßhandel konzentriert hatte, transformiert sich METRO jetzt auf dem Pfad des Strategieprogramms "sCore" bis 2030 zu einem effizienten Multichannel-Großhändler. Dazu wurden METROs große Cash&Carry Märkte zu Multichannel Fulfilment Stores umgebaut. In Westeuropa konzentriert sich METRO vor allem auf seine Kernkundengruppe "HoReCa" (Hotels/Restaurants/Catering), während in Osteuropa die "Trader"-Kunden (Wiederverkäufer) dominieren. Das Unternehmen dünnt sein Sortiment aus und setzt mit einer Staffelpreisstrategie ("Buy more, pay less") auf einen effizienteren Abverkauf von Schnelldrehern. Mit einem verstärkten Sales-Team will das Management um CEO Dr. Steffen Greubel seine Kernkunden für das Multichannel-Konzept begeistern, diese mit Digitalisierungsangeboten versorgen und damit noch enger an sich binden. Zusätzlich werden die höhermargigen Eigenmarken der METRO (z.B. "METRO Chef" von Köchen für Köche) ausgebaut. Wir gehen davon aus, dass der gesamte Markt für Außer-Haus-Verzehr nach dem Corona-Einbruch im Jahr 2020 wieder mit durchschnittlich 5% p.a. wachsen wird. METROs Wachstum der nächsten Jahre wird u.E. insbesondere aus der Belieferung und dem Marktplatz resultieren sowie aus der effizienten Verzahnung aller Vertriebskanäle. Das laufende Geschäftsjahr 2023/24 (GJ endet am 30.09.) ist noch durch eine schwächere Entwicklung in Russland sowie in Deutschland (MwSt.-Satz für die Gastronomie seit Januar 2024 wieder bei 19%) belastet wie auch von steigenden Ausgaben für IT-Sicherheit. Ab 2024/25 sollten sich die Transformationsanstrengungen für die Investoren auszahlen. Aufgrund des schwachen Geschäftsmomentums, welches sich auch in der verhaltenen Management-Guidance für das laufende Jahr zeigt, die u.a. einen negativen FCF und ein EPS nahe Null für das laufende Jahr avisiert, sowie des weiterhin vorhandenen Russland-Exposures (Umsatzanteil: 8,2%) wird das Unternehmen von vielen Marktteilnehmern skeptisch betrachtet, was zu einem Aktienkurs nahe des Rekordtiefs und einer attraktiven Bewertung geführt hat. Aktuell empfiehlt die Aktie von elf Analysten nur ein Analyst zum Kauf. Nach gelungener Transformation erwartet das Management eine jährliche FCF-Generierung in Höhe von 600 Mio. Euro. Auch wenn wir am Commitment des Managements und am Umbau des Unternehmens keinen Zweifel haben, positionieren wir uns hier vorsichtiger und gehen im Terminal Value unseres DCF-Modells von knapp 400 Mio. Euro FCF p.a. bei einer moderaten EBIT-Marge von 1,5% aus. Diese eher konservativen Erwartungen führen zu einem DCF-basierten fairen Wert von 9,50 Euro je Aktie. Fazit: Geduldige Investoren können heute zu einem Discountpreis in die Aktie des größten europäischen Lebensmittel-Großhändlers investieren. Der Unternehmenswert (EV) liegt bei 17% des Jahresumsatzes und allein die stillen Reserven der unternehmenseigenen Immobilien dürften die Marktkapitalisierung übersteigen. Mit einem Kursziel von 9,50 Euro und dem Anlageurteil "Kaufen" nehmen wir METRO in unsere Coverage auf. 