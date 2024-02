Adobe: Doppeltop und tschüss

Das letzte Verlaufshoch markierte Adobe bei 699,54 US-Dollar im November 2021, im Anschluss konsolidierte das Papier in den Unterstützungsbereich aus 2019/2020 um 275,00 US-Dollar talwärts. Von dort aus startete anschließend eine starke Rallyebewegung und führte geradewegs auf 638,25 US-Dollar bis Ende Januar aufwärts. Dort stoppte jedoch die starke Rallye der letzten Monate abrupt, in der abgelaufenen Handelswoche schmissen Investoren die Aktie im hohen Bogen aus ihren Depots und lösten dadurch einen Kursrutsch aus, der sich zu Beginn der verkürzten Handelswoche in den USA fortzusetzen scheint.

Auffangpunkte klar definiert

Zunächst wird bei Adobe ein schwächerer Handelsstart erwartet, taxiert wird das Papier derzeit um 540,00 US-Dollar. Im regulären Handel könnte es nach charttechnischer Auswertung weiter in Richtung des 38,2 % Fibonacci-Retracements wie der Kursmarke von 498,49 US-Dollar weiter talwärts gehen. Dort würde die Aktie zudem noch auf den von unten herbeieilenden EMA 200 treffen. Misslingt an dieser Stelle jedoch eine Stabilisierung, dürfte der Wert rasch in den Bereich von 415,00 US-Dollar durchgereicht werden. Auf der Oberseite müsste mindestens ein Kurssprung über die aktuellen Jahreshochs von 638,25 US-Dollar gelingen, damit die Chance auf einen Folgeanstieg an die Rekordstände von 699,54 US-Dollar erfolgen kann.