EQS-News: Ad-hoc-Meldung vom 20. Februar 2024: Meilenstein für die ESG EKO AGRO Group in Richtung Agrar-Photovoltaik-Lösungen

Die ESG EKO AGRO Group vermeldet den Abschluss einer wichtigen Vereinbarung mit Romelectro Investments über die Entwicklung der ersten 170 MWp Agri-Photovoltaik (APV) an verschiedenen Standorten in ganz Italien. Dieses umfangreiche Projekt wird es zehn landwirtschaftlichen Betrieben ermöglichen, ihre landwirtschaftlichen Flächen neu zu gestalten und gleichzeitig über die Doppelnutzung von Flächen grünen Strom zu erzeugen.



Die ersten Betriebe befinden sich in der Toskana, in Kalabrien und in der Basilicata und werden auf andere Regionen wie Umbrien, die Emilia Romagna und Apulien ausgedehnt, so dass insgesamt 405 MWp auf zwanzig Betrieben zur Verfügung stehen.



Mit der Vereinbarung, die "advanced systems" umfasst, wurde ein besonderer Schwerpunkt auf die neuesten europäischen Richtlinien und Ziele gelegt, insbesondere auf das EU-Programm der nächsten Generation 2030, das in Italien mit dem PNIEC (Programma Nazionale Interatom per l'Energia e il Clima) verabschiedet wurde.



Die ESG EKO AGRO Group ist sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit der Romelectro Gruppe, einem bedeutenden EPC-Auftragnehmer in Rumänien und auf internationalen Märkten. Ihr umfangreiches Fachwissen und ihre Erfahrung werden eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung der gesamten Energiekette - von der Produktion über den Transport und die Verteilung bis hin zur Stromversorgung - spielen und den "Grünen Investitionen" die für ihren Erfolg erforderliche Kapazität und betriebliche Skalierbarkeit gewährleisten.



Salvatore Toscano, CEO der ESG EKO AGRO Group, kommentierte:



"Diese Zusammenarbeit bietet uns eine bedeutende Gelegenheit, nachhaltige und gerechte landwirtschaftliche Lösungen in Italien zu fördern und ein Modell anzuwenden, das Anschlusskapazitäten ermöglicht, die mit der PNIEC konform sind. Dies wird wertvolle Zeit und Ressourcen sparen und unseren Landwirten die Möglichkeit bieten, in kürzerer Zeit wirtschaftliche Unterstützung zu erhalten - ein grundlegendes Ziel, auf das die Landwirte wiederholt hingewiesen haben.



Beide Unternehmen haben das gemeinsame Ziel, Ziele in Ergebnisse umzuwandeln, wobei die Landwirte wirklich die Hauptnutznießer der APV-Investitionen sind".



Milona Filipoiu, CEO der Romelectro-Gruppe, kommentierte:



"Romelectro steht für Tradition, Qualität, Professionalität und Schnelligkeit, ganz gleich wie komplex der Energiebereich ist. Der Zeitpunkt und der Kontext dieses Abkommens stehen im Zusammenhang mit der Stärkung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Italien und Rumänien, die auf dem Regierungsgipfel unterstrichen wurde und in den letzten Jahren durch einen Anstieg des Handels zwischen den beiden Ländern um über 20 % im Jahr 2022 belegt wurde.



Die Erfahrung und die Fähigkeiten der Unternehmensgruppe haben Romelectro zu einer Referenz auf dem Markt gemacht. Darüber hinaus bieten diese strategischen Partnerschaften die notwendigen Vorteile für die Konsolidierung der Exporttätigkeit von Dienstleistungen und Ausrüstungen auf einer sehr wettbewerbsfähigen Basis.



Da die Agrarindustrie zu den wichtigsten Schwerpunkten gehört, ist diese Vereinbarung in einem der wichtigsten Sektoren Europas angesiedelt."

ESG EKO AGRO Group ist ein italienisches Unternehmen der Schweizer ESGTI Gruppe, das sich auf nachhaltige und technologiegestützte Landwirtschaft (Smart Farming) in Kombinatio. mit Agri-Photovoltaik konzentriert. www.ekoagrogroup.com / www.esgti.com

Weitere Informationen zu Romelectro finden Sie auf deren Website www.romelectro.ro











