EQS-News: USU erweitert Marktpräsenz in der Türkei

USU erweitert Marktpräsenz in der Türkei



20.02.2024 / 10:05 CET/CEST

Möglingen, 20. Februar 2024. USU hat in Istanbul ein neues Verbindungsbüro eröffnet. Mit dieser Dependance weitet der führende europäische Hersteller von IT Management und Customer Service-Lösungen seine internationale Präsenz aus. Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen und Partnern auszubauen und die Potenziale des Wachstumsmarktes Türkei optimal zu nutzen. Bereits in den letzten Jahren konnte USU in der Türkei bemerkenswerte Erfolge erzielen. Ein herausragendes Beispiel ist das Projekt bei Türk Telekom, das 2023 den IDC Award in der Kategorie IT Cost Efficiency gewann. Mit Hilfe von USU Software Asset Management (SAM) und der Unterstützung durch den türkischen USU-Partner MOS Academy sparte Türk Telekom innerhalb von drei Jahren über das Zehnfache der Projektinvestition ein. Ähnlich beeindruckende Ergebnisse erzielte das Projekt z.B. auch bei der Akbank, wo die SAM-Lösung dazu beitrug, das umfangreiche Softwareportfolio effizient zu managen und Compliance-Risiken zu minimieren. "Mit der neuen USU-Präsenz in Istanbul setzen wir auf größtmögliche Kundennähe. Zusammen mit unseren Partnern können wir damit unsere Lösungen und Services effektiver lokalisieren, um den spezifischen Bedürfnissen des türkischen Marktes gerecht zu werden", begründet Achim Rudolph, Senior Vice President & Managing Director Sales bei USU, die strategische Entscheidung. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: http://www.usu.com Kontakt USU Software AG

