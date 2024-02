EQS-News: Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2023 (HGB, testiert)

EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2023 (HGB, testiert)



20.02.2024 / 12:21 CET/CEST

Die SM Wirtschaftsberatungs AG hat das für den Immobilienmarkt schwierige Geschäftsjahr 2023 mit einem vor allem durch Einmaleinflüsse geprägten Jahresergebnis nach Steuern von – 0,61 Mio. Euro (Vorjahr 0,16 Mio. Euro) abgeschlossen. Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2023 wird in Höhe von 1,62 Mio. Euro ausgewiesen. Die Gesellschaft freut sich, dass sie der Hauptversammlung auf dieser Basis vorschlagen kann, für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 wieder eine Dividende in unveränderter Höhe von EUR 0,26 pro Aktie auszuschütten. Steigende Zinsen sowie ein allgemeiner Preisrückgang über den gesamten Immobilienmarkt hinweg haben vor allem zu einem deutlich verschlechterten Marktumfeld für Immobilienprojektentwicklungen geführt. Hiervon betroffen war auch ein mit ausschließlich Eigenkapital finanziertes Projektentwicklungsvorhaben, auf das die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund von gestiegenen Projektkosten sowie reduzierter Marktpreiserwartungen vorsorglich eine nicht zahlungswirksame Abschreibung von ca. 0,38 Mio. Euro vorgenommen hat. Aus bilanztechnischen Gründen war in diesem Zusammenhang eine Umgliederung einer bereits früher auf dieses Projekt gebildeten Wertberichtigung notwendig, sodass dem gesamten ausgewiesenen Abschreibungsvolumen auf Sachanlagen in Höhe von 0,92 Mio. Euro ein den sonstigen Erträgen zuzurechnender Ertrag aus der Abschreibungsauflösung in Höhe von 0,50 Mio. Euro gegenübersteht. In den Abschreibungen auf Sachanlagen sind weitere regelmäßig und linear vorzunehmende Abschreibungen auf Immobilien in Höhe von 0,10 Mio. Euro enthalten. Nachdem der Gesellschaft im Vorjahr vor allem aus einer erfolgreichen und in diesem Volumen nicht wiederholbaren Immobilientransaktion einer in 2022 mit einem Gewinnabführungsvertrag verbundenen Tochtergesellschaft zu einem Ergebniszufluss von aus der Gewinnabführung von insgesamt 2,18 Mio. Euro geführt hatte, wurden in dem angespannten Immobilienmarktumfeld des Geschäftsjahres 2023 in der gesamten Unternehmensgruppe der SM Wirtschaftsberatungs AG Immobilientransaktionen nicht vorgenommen. Gewinnbeiträge aus Immobilienverkäufen sind daher in 2023 sowohl in der SM Wirtschaftsberatungs AG als auch in deren Tochtergesellschaften nicht entstanden. Dementsprechend stellen sich die seitens der Tochtergesellschaften abgeführten Gewinnbeiträge nach Verrechnung mit der Ausgleichzahlung auf nun 0,15 Mio. Euro. Die Personalkosten der Gesellschaft haben sich in 2023 leicht auf 0,52 Mio. Euro (Vorjahr 0,54 Mo. Euro) vermindert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, bereinigt um die deutlich reduzierten Aufwendungen aus Finanzgeschäften (0,01 Mio. Euro, Vorjahr 0,27 Mio. Euro), lagen mit 0,28 Mio. Euro auf dem Vorjahresniveau. Der Zinssaldo der Gesellschaft hat sich im Geschäftsjahr 2023 auch in dem von kräftigen Zinserhöhungen geprägten Marktumfeld erneut verbessert und liegt nun einschließlich erhaltener Dividenden bei nur noch bei - TEUR 30 (Vorjahr - TEUR 78). Das ausgewiesene Eigenkapital der SM Wirtschaftsberatungs AG liegt zum 31.12.2023 bei 14,75 Mio. Euro (Vorjahr 16,39 Mio. Euro). Bei einer um ca. 14% reduzierten Bilanzsumme von 16,78 Mio. Euro (Vorjahr 19,46 Mio. Euro) ist die Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme inzwischen auf nun 87,9% (Vorjahr 84,2 %) angestiegen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich dabei leicht reduziert und werden nun noch in Höhe von 1,30 Mio. Euro (Vorjahr 1,35 Mio. Euro) ausgewiesen. Die gesamten Verbindlichkeiten der Gesellschaft haben sich zum 31.12.2023 um mehr als 35% auf nun nur noch 1,79 Mio. Euro (Vorjahr 2,78 Mio. Euro) reduziert. SM Wirtschaftsberatungs AG

Der Vorstand Disclaimer: Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Kontakt IR und PR und mitteilende Person: Martin Schmitt

