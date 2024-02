Trading-Chance Amgen: Diese Trendlinie könnte die Bullen zurückbringen

Werbung

Die Quartalsergebnisse waren überzeugend, trotzdem sackte die Amgen-Aktie danach erheblich durch. Doch mittlerweile wirkt sie „auskorrigiert“ … und aus der Kombination einer nahen, mittelfristigen Aufwärtstrendlinie, einer überverkauften Markttechnik und bullischen Analysten entsteht wieder Potenzial auf der Oberseite: eine Trading-Chance Long.

Der an dieser Stelle Anfang des Jahres vorgestellte Short-Trade auf Amgen war von der Idee her richtig, wie sich zeigte, aber der Stop Loss für den letzten Tick der bullischen Übertreibungsphase eine Winzigkeit zu eng: An einem einzigen Tag lag das Short-Zertifikat unter dem Stop Loss – das ist natürlich immer ärgerlich. Aber jetzt ist eben passiert, womit wir gerechnet hatten: Eine überkaufte und zu teuer bewertete Aktie ist deutlich zurückgekommen. Und damit wird sie jetzt für die Long-Seite interessant.

Die Quartalsbilanz war gut, nur eben nicht gut genug für manche Bullen

Amgen hatte Anfang Februar Ergebnisse zum vierten Quartal 2023 vorgelegt, die sich sehen lassen konnten. Mit einem Gewinn pro Aktie von 4,71 US-Dollar wurde die durchschnittliche Analystenprognose von 4,59 US-Dollar solide übertroffen, auch der Umsatz lag mit 8,2 Milliarden US-Dollar über der Konsens-Prognose von 8,12 Milliarden. Und beide Werte lagen zugleich sehr deutlich über den Ergebnissen des Vorjahresquartals, in dem ein Gewinn von 4,09 US-Dollar pro Aktie und ein Umsatz von 6,84 Milliarden erzielt wurden. Da kann man nicht klagen … und die Analysten sind auch weiterhin eher optimistisch.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt derzeit bei 308 US-Dollar und damit komfortabel über dem derzeitigen Kurs. Was zum einen darauf basieren dürfte, dass Amgen in allen Quartalen des Vorjahres die Experten-Prognosen schlug und damit zum anderen derzeit mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von knapp 23 auf Basis der gemeldeten Gewinne der letzten zwölf Monate eher günstig bewertet ist. Trotzdem sackte der Kurs erheblich durch, nachdem die Ergebnisse auf dem Tisch lagen. Wieso?

Die Aufwärtstrendlinie wäre ein „natürliches“ Korrekturziel

Weil „gut“ oft nicht mehr gut genug ist, wenn eine Aktie im Vorfeld einer Bilanz derart extrem nach oben zieht, wie es hier der Fall war. Das auf den Herbst 2022 zurückgehende, bisherige Rekordhoch wurde im Januar deutlich überboten. Amgen war überkauft … und je stärker eine Aktie anzieht, desto größer werden die Erwartungen an die nächste Bilanz. Denn die muss dann derart stark sein, dass die Gewinnmitnahmen verhindert. Was hier nicht gelang, im Gegenteil kam es zu einer kräftigen, letztlich aber der vorherigen Rallye angemessenen Korrektur.

Quelle: marketmaker pp4

Das ist deswegen eine interessante Basis, um sich einen Long-Trade zu überlegen, weil die Rahmenbedingungen ebenso wie die Ergebnisse grundsätzlich bullisch sind und die Aktie jetzt bei mittlerweile überverkauften markttechnischen Indikatoren nahe an die mittelfristige Aufwärtstrendlinie gelaufen ist, an der die Käufer sich normalerweise zurückmelden.

Anfangs wäre es aber, da der US-Markt aktuell nervöser wird, sinnvoll, einen größeren Sicherheitspuffer einzuplanen. Wir würden den Stop Loss daher anfänglich weiter legen, konkret unter den Level des April-Hochs und der 200-Tage-Linie, um ihn dann umgehend auf den Einstiegslevel anzuheben, sobald man mit Schlusskursen über 300 US-Dollar in der Amgen-Aktie unterstellen könnte, dass diese wieder einmal die Kurve nach oben gekriegt hat.

Ein Long-Trade mit zunächst großem Sicherheitspolster

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 192,295 US-Dollar aktuell einen Hebel von 3,06 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 254 US-Dollar in der Aktie ansetzen, das entspricht beim aktuellen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,08 einem Kurs von ca. 5,65 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Amgen lautet HC4A0M.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 288,46 US-Dollar, 305,28 US-Dollar, 329,72 US-Dollar

Unterstützungen: 279,00 US-Dollar, 260,87 US-Dollar, 256,44 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Amgen

Basiswert Amgen WKN HC4A0M ISIN DE000HC4A0M6 Basispreis 192,295 US-Dollar K.O.-Schwelle 192,295 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long192,295 US-Dollar Emittent UniCredit Hebel 3,06 Stop Loss Zertifikat 5,65 Euro

