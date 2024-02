Wal Mart-Aktie vorbörslich gefragt nach Quartalszahlen

Die Aktien des US-Einzelhandelskonzern Walmart notieren im vorbörslichen Handel fünf Dollar beziehungsweise knapp drei Prozent über dem gestrigen Schlusskurs. Der Grund sind die vorbörslich veröffentlichten Quartalszahlen des Konzerns sowie eine Übernahme.

Gewinn und Umsatzschätzung geschlagen

Walmart Inc. übertraf im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,80 die Analystenschätzungen von 1,64 Dollar, der Umsatz lag mit 173,4 Milliarden Dollar über den Erwartungen von 170,81 Milliarden. Walmart erhöht zudem die Quartalsdividende von 0,57 Dollar auf 0,6225 Dollar je Aktie.

Prognose Gemeldet Gewinn je Aktie in USD 1,64 1,80 Umsatz in Mrd. USD 170,81 173,4

Zudem will Walmart den Smart-TV-Hersteller VIZIO für 11,50 Dollar je Aktie oder 2,3 Milliarden Dollar übernehmen. Die Zahlen und die Übernehme kommen vorbörslich sehr gut am Markt an, zumal die vom Unternehmen prognostizierten Umsätze für das Geschäftsjahr 2025 über den Markterwartungen lagen. Der konsolidierte Nettoumsatz soll nun zwischen drei und vier Prozent steigen.