Trading-Chance Carl Zeiss Meditec: Das dürfte den Bären nicht entgehen

Die vor knapp zwei Wochen vorgelegten Quartalszahlen von Carl Zeiss Meditec sorgten zwar für Erleichterung und einen Kurssprung. Aber Letzterer traf am selben Tag auf Gewinnmitnahmen … und seither lassen sich die Käufer nicht mehr blicken - was dem bärischen Lager nicht entgehen dürfte. Eine Trading-Chance Short.

Das am 9. Februar präsentierte Ergebnis des ersten Geschäftsjahresquartals 2023/2024 war zwar nicht schlechter als befürchtet, sondern lag im Gegenteil geringfügig über den Prognosen der Analysten. Aber gut war es eben auch nicht. Ein nur leicht höherer Umsatz traf im Vergleich zum Vorjahr auf eine deutlich gerückte Gewinnmarge, so dass der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwar mit 43,5 Millionen Euro über der Prognose von 39,6 Millionen hereinkam, aber dennoch weit unter den 60,3 Millionen, die im Herbstquartal 2022 erreicht wurden. Und was ebenso für Stirnrunzeln unter den Optimisten gesorgt haben dürfte, was der Ausblick auf den Rest des Geschäftsjahres.

Die Analysten bleiben auffallend skeptisch

Denn Carl Zeiss Meditec bestätigte nur den vorbestehenden Ausblick, der mit einem EBIT auf dem Niveau des schwachen Geschäftsjahres 2022/2023 plant. Das mochte genug sein, um als unmittelbare Reaktion einen Kurssprung auszulösen. Aber dass dem nichts hinterher kam außer sofort einsetzenden Gewinnmitnahmen, macht schon klar: Ein „Game Changer“ waren diese Ergebnisse nichts … und das sehen auch die Analysten so.

Die seit diesem 9.2., dem Tag der Quartalsbilanz, neu vergebenen oder bestätigten Kursziele liegen zwar in einer breiten Spanne zwischen 59 und 140 Euro, aber es waren nur wenige „Kaufen“-Empfehlungen und über dem Hoch des Kurssprungs liegende Kursziele dabei, die „Halten“ und „Verkaufen“-Einstufungen mit Kurszielen unter 100 Euro stellen die Mehrheit. Und das durchschnittliche Kursziel, errechnet aus allen in den letzten sechs Monaten neu vergebenen Zielen, liegt mit derzeit 101 Euro unter dem aktuellen Kurs.

Die Käufer bleiben verdächtig lange fern

Das alleine würde das bärische Lager bereits aufmerksam machen. Aber das ist eben noch nicht alles, was die Carl Zeiss Meditec-Aktie für einen Short-Trade spannend macht. Womöglich noch auffälliger als die Skepsis der Analysten ist, dass der vorgenannte Kurssprung als Reaktion auf das Zahlenwerk sofort auf Gewinnmitnahmen traf, die das Plus dieses Tages deutlich eingrenzten. Dadurch sackte die Aktie wieder auf die eingangs klar überbotene, obere Begrenzung des im Oktober etablierten Aufwärtstrendkanals zurück. In einem solide positiven Umfeld wäre das eine perfekte Basis gewesen, um seitens der Käufer zuzugreifen und so den Ausbruch nach oben zu bestätigen. Aber wie Sie sehen, sehen Sie dahingehend nichts.

Quelle: marketmaker pp4

Die Bullen lassen sich seither nicht mehr blicken, so dass die Aktie seitlich in diesen Trendkanal zurückgelaufen ist. Das bringt das Bären-Lager in eine vorteilhafte Position und macht einen Short-Trade auf diese Aktie, versehen mit einem Stop Loss leicht über diesem kurzfristigen, abverkauften Hoch des 9. Februars, interessant.

Ein Short-Trade setzt auf die Rückkehr der Bären

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 143,465 Euro einen Hebel von 3,3 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 121,50 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 2,18 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Carl Zeiss Meditec lautet UM2AKW.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 112,50 Euro, 119,60 Euro

Unterstützungen: 106,40 Euro, 102,60 Euro, 94,85 Euro, 90,10 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Carl Zeiss Meditec

Basiswert Carl Zeiss Meditec WKN UM2AKW ISIN DE000UM2AKW8 Basispreis 143,465 Euro K.O.-Schwelle 143,465 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 3,3 Stop Loss Zertifikat 2,18 Euro

