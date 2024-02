EQS-News: CLIQ Digital meldet Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2023

EQS-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

CLIQ Digital meldet Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2023 Rekordumsatz und -EBITDA von 326 Millionen € (+18 %) bzw. 50 Millionen € (+16 %)

4,90 € EPS bei einem Konzernergebnis von 32 Millionen € (+10 %)

Aktienrückkauf eingeleitet

Ausblick 2024: 360-380 Millionen € Umsatz und 52-58 Millionen € EBITDA DÜSSELDORF, 22. Februar 2024 - Die CLIQ Digital AG veröffentlicht heute ihren geprüften Jahresabschluss für das Jahr 2023. Finanzergebnisse in Millionen € GJ

2023 GJ

2022 Δ Q4

2023 Q4

2022 Δ Gebündelter Content 307 242 27 % 80 76 5 % Single-Content 19 26 -27 % 4 7 -41 % Werbefinanziert[1] - 8 -100 % - - - Nordamerika 197 158 25 % 54 47 15 % Europa 109 102 7 % 25 30 -17 % Lateinamerika 13 3 269 % 3 2 61 % Übrige 8 13 -40 % 5 3 49 % Umsatzerlöse 326 276 18 % 84 83 2 % Kundenakquisitionskosten 135 112 21 % 35 30 19 % EBITDA 50 44 16 % 12 13 -8 % EBITDA-Marge 15 % 16 % -40 bps 14% 15% -140 bps Konzernergebnis 32 29 10 % 7 8 -6 % Ergebnis je Aktie (in €) 4,90 4,47 10 % 1,07 1,17 -7 % Umsatz : Im Geschäftsjahr 2023 wuchs der Konzernumsatz um 18 % auf 326 Millionen € nach 276 Millionen € im Vorjahreszeitraum, wobei der Umsatz im 4. Quartal 2023 sowohl im Quartals- als auch im Jahresvergleich um 2 % höher lag. Das Wachstum wurde durch verstärkte Online-Werbekampagnen für Streamingdienste mit gebündeltem Content vorangetrieben, die gegenüber 2022 um 27 % zulegten. Auf regionaler Ebene stiegen die Umsatzerlöse in Nordamerika und Europa im Geschäftsjahr 2023 um 25 % bzw. 7 %, wobei das Marktumfeld in Europa wettbewerbsintensiv blieb. Da das Umsatz-Ramp-up länger dauerte als erwartet, wurde die Umsatzprognose für 2023 leicht verfehlt, obwohl im vierten Quartal ein Rekordumsatz von 84 Millionen € erzielt wurde.

: Die Zahl der individuell-zahlenden Mitgliedschaften für gebündelte und Single-Content-Streamingdienste sank leicht auf 1,2 Millionen zum 31. Dezember 2023 (31.12.2022: 1,3 Millionen). Als Reaktion auf die Herausforderungen, die sich aus den hohen Kosten für die Kundenakquise ergeben, hat sich der Konzern strategisch auf die Gewinnung neuer Mitglieder mit einem höheren durchschnittlichen Lifetime-Value konzentriert, was für die Aufrechterhaltung gesunder Gewinnmargen entscheidend ist. Dieser Ansatz hat zwar zu einer etwas geringeren Anzahl neuer und berichteter Mitglieder im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geführt, doch hat sich die Konzentration auf die Gewinnung von Mitgliedern mit einem größeren Potenzial für einen langfristigen Wert als wirksam erwiesen. Lifetime-Value der Kundenbasis: Zum 31. Dezember 2023 wuchs der Lifetime-Value der Kundenbasis (LTVCB) im Vergleich zum Vorjahr um 23 Millionen € auf 164 Millionen € nach 141 Millionen € im Jahr 2022. Der höhere LTVCB resultiert aus dem Anstieg des erwarteten durchschnittlichen Lifetime-Value eines Kunden aufgrund des höheren Anteils von gebündelten Streamingdiensten am Gesamt-Konzernumsatz. Der LTVCB stellt die erwarteten Umsätze dar, die aus bezahlten Mitgliedschaften zum Stichtag über deren geschätzte individuelle Rest-Lebenszykluszeit erzielt werden. Ausblick Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Konzernumsatz zwischen 360 und 380 Millionen € erwartet, der durch verstärkte Marketingaktivitäten (Kundenakquisitionskosten zwischen 150 und 170 Millionen €) getrieben wird. Das EBITDA wird dabei voraussichtlich zwischen 52 und 58 Millionen € liegen. Das mittelfristige Ziel für den Konzernumsatz ist es, eine Run-rate im vierten Quartal 2025 zu erreichen, die einen jährlichen Umsatzerlös von mehr als 500 Millionen Euro in Zukunft ermöglicht. Stellungnahme des Vorstands „2023 war ein weiteres Jahr mit deutlichem Wachstum für unseren Konzern und insgesamt ein sehr profitables Jahr. Wir haben erneut sehr gute Fortschritte bei der Stärkung unseres Geschäfts gemacht und unser bewährtes und erfolgreiches Geschäftsmodell auf neue Länder und Regionen ausgeweitet“, sagte Luc Voncken, CEO. „Im Jahr 2024 konzentrieren wir uns weiterhin konsequent auf die Verbesserung der Konversionen sowie darauf, dass unser Geschäft weiterwächst und zukunftssicherer wird“, sagte Ben Bos, Mitglied des Vorstands. Earnings Call Ein Live-Video-Webcast in englischer Sprache wird heute um 14.00 Uhr MEZ mit Präsentationen von Luc Voncken, CEO, und Ben Bos, Mitglied des Vorstands, stattfinden. Um am Video-Webcast teilzunehmen, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich unter: https://quadia.live/65b7cf602408295a9c0d71b5/registration Bis 12.00 Uhr MEZ per E-Mail an investors@cliqdigital.com eingereichte Fragen werden nach den Präsentationen beantwortet. Eine Aufzeichnung des Video-Webcasts wird im Anschluss an den Webcast verfügbar sein unter: https://cliqdigital.com/investors/financials. Ansprechpartner Investor Relations: Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659 Media Relations: Daniela Münster, daniela.muenster@h-advisors.global, +49 174 3358111 Finanzkalender Hauptversammlung 2024 Donnerstag 4. April 2024 Finanzbericht Q1 2024 und Videokonferenz Mittwoch 8. Mai 2024 Halbjahresfinanzbericht 2024 und Videokonferenz Donnerstag 8. August 2024 Finanzbericht Q3/9M 2024 und Videokonferenz Donnerstag 7. November 2024 Über CLIQ Digital Der CLIQ Digital-Konzern ist ein führendes Online-Performance-Marketing-Unternehmen, das abonnementbasierte Streamingdienste, die Filme & Serien, Musik, Hörbücher, Sport und Spiele bündeln, an Verbraucher weltweit vertreibt. Der Konzern lizenziert Streaming-Content von Partnern, bündelt ihn und verkauft den Content über seine zahlreichen Streamingdienste. Im Laufe der Jahre hat sich CLIQ zu einem Spezialisten für Online-Werbung und die Gestaltung von Streamingdiensten entwickelt, die auf spezifische Verbrauchergruppen zugeschnitten sind. CLIQ Digital ist in über 40 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2023 170 Mitarbeiter aus 40 verschiedenen Ländern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris und Toronto. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A35JS4, ISIN: DE000A35JS40) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital. Folgen Sie uns auch gern auf LinkedIn. [1] Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung wurden die Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit den (werbefinanzierten) digitalen Marketingdienstleistungen zum 3. Quartal 2022 eingestellt.

