Gute Zahlen und weiteres Wachstum, aber über 80 % unter Allzeithoch: Ist diese Aktie etwa die Nasdaq-Top-Turnaround-Chance 2024?

An der Börse geht es ja teilweise recht konfus zu. Und immer wieder kommt es dazu, dass einzelne Titel mächtig nach unten geprügelt werden. Natürlich meistens nicht ganz ohne Grund. Doch manchmal könnte einem der Kursabschwung durchaus etwas übertrieben vorkommen.

Solch ein Gefühl habe ich beispielsweise bei der Aktie des amerikanischen Zahlungsdienstleisters PayPal (WKN: A14R7U). Gehen wir heute deshalb einmal etwas näher auf den Nasdaq-Wert ein.

Warum ging es abwärts?

Die PayPal-Aktie macht ihren Aktionären nun schon länger keine Freude mehr. Denn bereits Mitte 2021 ist der Kurs ins Straucheln geraten. Und zwar kurz nachdem die Papiere am 23.07.2021 mit 308,53 US-Dollar ein neues Allzeithoch markiert hatten.

Im Zuge der Corona-Pandemie hatte PayPal prächtig verdient, was den Aktienkurs enorm nach oben trieb. Doch nachdem Corona so gut wie keine Rolle mehr spielte, traute man dem Unternehmen wohl kein so hohes Wachstum wie zu Pandemiezeiten mehr zu.

Vor diesem Hintergrund mussten die PayPal-Papiere im Jahr 2022 einen Kursverlust von insgesamt 62 % verkraften. Die Marktteilnehmer fühlten sich Anfang 2023 sicherlich bestätigt, als PayPal dann für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Gewinnrückgang vermelden musste. Die Skepsis blieb und bescherten der Aktie auch im letzten Jahr ein Minus von rund 14 %.

Wie sieht es aktuell aus?

Gerade erst kürzlich hat PayPal die Zahlen für das vor kurzem zu Ende gegangenen Geschäftsjahr vorgelegt. Und diese können sich durchaus sehen lassen. Denn mit 6,7 Mrd. US-Dollar fiel der operative Gewinn nicht nur um 14 % höher aus als im Vorjahr, sondern übertraf damit sogar das Rekordergebnis von 2021.

Dasselbe gilt auch für die Umsatzerlöse, die mit 29,8 Mrd. US-Dollar im letzten Jahr eine neue Bestmarke erreichten. Und auch das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) von 5,10 US-Dollar stellte das Beste in der Firmengeschichte dar.

Die Aktie von PayPal verlor allerdings an Boden nach Bekanntgabe der Zahlen. Ganz aktuell notiert sie auf einem Niveau von 57,82 US-Dollar (22.02.2024) und damit gut 81 % unter ihrem bisherigen Höchststand vom Sommer 2021.

Da stellt sich mit Recht die Frage, warum der Aktienkurs durch die guten Jahreszahlen nicht positiv beeinflusst wurde? Der Grund ist im Ausblick für das laufende Jahr zu suchen. Hier hat PayPal nämlich die Markterwartungen verfehlt.

Der Zahlungsabwickler geht hier beim bereinigten Gewinn pro Aktie mit 5,10 US-Dollar vom selben Ergebnis wie im Vorjahr aus. Die Analysten hatten an dieser Stelle im Schnitt hingegen mit einem EPS von 5,48 US-Dollar gerechnet.

Mittelfristige Aussichten überzeugen

Doch macht dies die PayPal-Aktie wirklich weiter unattraktiv? Zum einen wird sie beim derzeitigen Kurs nur noch mit einem recht niedrigen KGV von 11,3 bewertet. Zum anderen sind die mittelfristigen Aussichten meiner Ansicht nach positiv zu werten.

MarketScreener prognostiziert hier nämlich für die kommenden Jahre schon wieder weiteres Wachstum. Und so sollen nach den Experten sowohl 2025 als auch 2026 beim Umsatz und dem operativen Gewinn weitere Rekordmarken erreicht werden.

Auch Analyst Paul Golding von Macquarie (WKN: A0M6VH) lobt den Fokus auf profitables Wachstum und ist besonders optimistisch hinsichtlich zukünftiger Innovationen von PayPal. Er geht zwar davon aus, dass sich deren Auswirkungen eventuell nicht sofort bemerkbar machen, aber selbst geringfügige Verbesserungen bedeutende Auswirkungen haben könnten.

Die gesamte Gemengelage deutet für mich eigentlich darauf hin, dass PayPal in der Lage sein sollte, tatsächlich weiterzuwachsen. Weiterhin weisen die PayPal-Papiere eine niedrige Bewertung auf und bringen aufgrund des abgestürzten Kurses ein riesiges Aufholpotenzial mit. Womit die PayPal-Aktie für mich persönlich derzeit vielleicht eine der Top-Turnaround-Chancen 2024 darstellen könnte.

