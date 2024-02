IRW-News: Vulcan Energy Resources Limited: Europäische Investitionsbank plant Finanzierung in Höhe von 500 Millionen (~ 825 Millionen A $) für das Projekt Zero Carbon Lithium

IRW-PRESS: Vulcan Energy Resources Limited: Europäische Investitionsbank plant Finanzierung in Höhe von 500 Millionen (~ 825 Millionen A $) für das Projekt Zero Carbon Lithium

Vulcan Energy Resources Limited (Vulcan, ASX: VUL, FWB: VUL, das Unternehmen) freut sich, den neuesten Stand der geplanten Beteiligung der Europäischen Investitionsbank (EIB) an der Finanzierung der Phase Eins seines Projekts ZERO CARBON LITHIUM bekannt zu geben.

Wichtigste Nachrichten

- Nach einer vorläufigen Due-Diligence-Prüfung scheint die Phase Eins des Projekts ZERO CARBON LITHIUM von Vulcan potenziell für eine EIB-Finanzierung geeignet, sodass das Projekt in das Prüfungsstadium übergegangen ist.

- Die geplante Finanzierung durch die EIB könnte sich auf bis zu 500 Millionen (~ 825 Millionen A $) belaufen; Voraussetzung ist der Abschluss der Due-Diligence-Prüfung, die Kreditbewilligung und eine rechtsverbindliche Vereinbarung sowie die Genehmigung durch die Leitungsgremien der EIB. Es wird erwartet, dass dies als Grundstein für die Ergänzung der laufenden Kreditfinanzierungsgespräche mit führenden Exportkreditagenturen und internationalen Banken dienen wird.

- Die EIB ist die Finanzierungsinstitution der Europäischen Union (EU) und einer der größten Geldgeber für Klimafinanzierung. Die EU ist bestrebt, durch die Finanzierung der Entwicklung nachhaltiger und resilienter nationaler Lieferketten für Europa Unterstützung zu leisten, damit sie ihre Ziele zur Reduzierung der Netto-Treibhausgasemissionen um 55 % bis 2030 und zur vollständigen Vermeidung der Netto-Treibhausgasemissionen bis 2050 erreichen kann.

- Das Unternehmen hat nach positiver Marktsondierung durch Geschäftsbanken, Entwicklungsbanken und staatlich unterstützte Exportkreditagenturen im Jahr 2023 bereits seinen durch die BNP Paribas unterstützten Prozess der Eigenkapitalbeschaffung durch Fremdfinanzierung auf Projektebene gestartet. Dies umfasste ein nicht verbindliches Unterstützungsschreiben von Export Finance Australia (EFA) über 200 Millionen A $ (~ 120 Millionen ) und ein Signal für eine starke ECA-Unterstützung aus Kanada, Italien und Frankreich im Jahr 2023.

- Vulcan entwickelt derzeit im Oberrheintal, Deutschland, das weltweit erste integrierte Projekt für erneuerbare Energien und ZERO CARBON LITHIUM mit dem Ziel, die Lithium-Lieferkette für Elektrofahrzeuge (EV) zu dekarbonisieren und die lokalen Kommunen mit erneuerbarer Wärme und Elektrizität zu beliefern.

- Die Phase Eins des Projekts ZERO CARBON LITHIUM (Projekt) von Vulcan zielt auf die Produktion von 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid (LHM) per annum (t/a) ab, was 500.000 Elektrofahrzeugen entspricht. Vulcan wird wichtige Automobil- und Batteriehersteller in der europäischen Lieferkette beliefern, unter anderem seinen zweitgrößten Aktionär Stellantis.

Die EIB merkt ferner wie folgt an:

- Die Produktion von Lithium (LHM) in Batteriequalität - einem kritischen Rohstoff, der insbesondere bei EV-Batterien zum Einsatz kommen soll - wird einen Beitrag zur grünen Energiewende der EU und zum Ziel des Europäischen Green Deal leisten, bis zum Jahr 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Insofern steht das Projekt im Einklang mit den Zielen der wichtigsten Grundlagentechnologien und des Strategieplans für Energietechnologie (SET-Plan) der EU und trägt zu mehr Autonomie und Resilienz der EU in den industriellen Ökosystemen für E-Mobilität und Batterien bei.

- Das Projekt fällt in den Bereich wichtigste politische Priorität (Umwelt und Ressourcen / Wertschöpfungskette für nachhaltige kritische Rohstoffe) für Projekte, welche die nachhaltige Lieferung und Verarbeitung kritischer primärer Rohstoffe mit dem Hauptziel des Ausbaus von Produktionskapazität zum Zweck einer groß angelegten wettbewerbsfähigen Vermarktung unterstützen.

- Die Lithium-Verarbeitungsanlagen kommen als Klimamaßnahmen zur Abschwächung des Klimawandels in Frage. Das Produkt der Produktionsanlage ist LiOH in Batteriequalität, das zur Herstellung von batterieaktivem Material (BAM) eingesetzt wird. Daher fällt das Projekt in den Tätigkeitsbereich 3.4 Herstellung von Batterien des Delegierten Rechtsakts zur EU-Klimataxonomie und erfüllt die wesentlichen Beitragskriterien zur Abschwächung des Klimawandels, da die Herstellung entsprechender Komponenten (batterieaktive Materialien, Batteriezellen, Gehäuse und elektronische Komponenten) ebenfalls abgedeckt ist. Somit ist das Projekt gemäß Artikel 309 Punkt (c) / öffentliches Interesse förderfähig.

- Die Energieelemente des Projekts stehen im Einklang mit den politischen Zielen der EU und der EIB zu Klimamaßnahmen (Abschwächung des Klimawandels) und entsprechen vollständig den nationalen Zielen der Penetration des Stromnetzes und der Fernwärme durch erneuerbare Energien. Sie bringen beide ökologische und gesundheitliche Vorteile mit sich, insbesondere durch die Ersetzung fossiler Brennstoffe mit der Integration von CO2-armen, nachhaltigeren erneuerbaren Quellen für die Grundlast.

Herr Cris Moreno, Managing Director und CEO, merkte wie folgt an: Wir begrüßen die Unterstützung der EIB. Dies ist ein starker und greifbarer Vertrauensbeweis für das Projekt ZERO CARBON LITHIUMTM auf europäischer Ebene und seine Fähigkeit, eine sichere nationale Lithium-Lieferkette für Elektrofahrzeugbatterien in Europa zu ermöglichen. Diese Fortschritte bei der finanziellen Prüfung durch die EIB sind ein positiver Schritt vorwärts im Rahmen unserer Eigenkapitalbeschaffung durch Fremdfinanzierung auf Projektebene für die Phase Eins des Projekts, die in den kommenden Jahren voraussichtlich Millionen Tonnen CO2 in der EV-Lieferkette vermeiden wird.

Über Vulcan

Das von Vulcan im Jahr 2018 ins Leben gerufene einzigartige Projekt Zero Carbon Lithium zielt darauf ab, mit der Entwicklung des weltweit ersten klimaneutralen Lithiumbetriebs, der zugleich erneuerbare geothermische Energie im großen Maßstab erzeugt, die Lithiumproduktion zu dekarbonisieren. Durch die Anpassung bestehender Technologien zur effizienten Gewinnung von Lithium aus geothermischer Sole will Vulcan eine heimische Versorgung Europas mit nachhaltigem Lithium sicherstellen, die auf einer Netto-Null-Emissions-Strategie unter Ausschluss fossiler Brennstoffe beruht. Als bereits aktiver Produzent von erneuerbarer Energie wird Vulcan auch Gemeinden in der Umgebung mit erneuerbarem Strom und erneuerbarer Wärme versorgen. Vulcans kombinierte Geothermie- und Lithiumressource ist die größte in Europa1 Gemäß den öffentlichen, JORC-konformen Daten. Siehe Upgrade of Zero Carbon Lithium Project Resources, 29. September 2023

, die Konzessionsgebiete konzentrieren sich auf das Obere Rheintal in Deutschland. Vulcan ist dank seiner Lage im Herzen des europäischen Elektrofahrzeugmarktes strategisch bestens positioniert, um die Lieferkette zu dekarbonisieren. Mit der Forcierung des Projekts Zero Carbon Lithium strebt das Unternehmen einen zeitnahen Markteinstieg an und ist damit in der Lage, zu expandieren und so den beispiellosen Bedarf, der sich an den europäischen Märkten formiert, entsprechend zu decken. Geleitet von unseren Werten Klimaschutz, Entschlossenheit und Inspiration und vereint durch eine Leidenschaft für die Umwelt und die Nutzung wissenschaftlicher Lösungen, verfügt Vulcan über ein einzigartiges, weltweit führendes wissenschaftliches und kommerzielles Team in den Bereichen Lithiumchemikalien und geothermische erneuerbare Energien. Vulcan ist bestrebt, Partnerschaften mit Organisationen einzugehen, die seine Ambitionen im Bereich der Dekarbonisierung teilen, und hat verbindliche Lithium-Abnahmevereinbarungen mit einigen der größten Kathoden-, Batterie- und Autohersteller der Welt abgeschlossen. Als motivierter Disruptor will Vulcan sein multidisziplinäres Expertenteam, seine Marktführerschaft im Bereich Geothermietechnik und seine Stellung in der europäischen Elektrofahrzeug-Lieferkette sinnvoll einsetzen, um sich als Weltmarktführer in der Produktion von klimaneutralem Lithium ohne fossile Brennstoffe zu positionieren und gleichzeitig die Natur zu schonen. Ziel von Vulcan ist es, der größte und bevorzugte strategische Lieferant von Lithiumchemikalien und erneuerbarer Energie und Wärme aus Europa für Europa zu werden und so eine klimaneutrale Zukunft mitzutragen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73695/Vulcan_022324_DEPRcom.001.png

