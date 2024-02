Mavenir in der kommerziellen Phase von Open RAN vor dem groß angelegten Einsatz für Indiens Vodafone Idea

Mit Mavenirs Open RAN CU und DU, die in der Telco Cloud auf Basis von Red Hat OpenShift bereitgestellt werden

Mavenir, der Cloud-native Netzwerkinfrastrukturanbieter, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet, gibt heute bekannt, dass sich das Unternehmen in der fortgeschrittenen kommerziellen Phase eines Open RAN-Netzwerkpilotprojekts für Vodafone Idea Limited (Vi) befindet. Der jetzt laufende Einsatz, der im September 2023 begann, deckt wichtige Startstandorte ab und führt derzeit kommerziellen Live-Verkehr im Vorfeld eines geplanten groß angelegten Einsatzes durch. Das Pilotprojekt markiert die erste O-RAN-konforme Bereitstellung im Netz von Vodafone Idea, die die Millimeterwellenbänder N78 und N258 sowie die B1 unterstützende NSA-Architektur nutzt.

Mavenir und Red Hat arbeiten weiterhin mit Kunden und Partnern zusammen, um eines der stärksten heute verfügbaren offenen RAN-Ökosysteme anzubieten. In diesem Fall stellt Mavenir ein komplettes, durchgängiges Cloud-natives Open RAN-System für den indischen Betreiber bereit, das eine Distributed Unit (DU)-Lösung auf der Basis von handelsüblicher Hardware und die skalierbaren und modularen OpenBeam"-Funkgeräte von Mavenir, eine Centralized Unit (CU) sowie eine vollständige Mavenir Remote Radio Unit (RRU) und RAN-Softwarefunktionen umfasst, die alle auf Red Hat OpenShift laufen, der branchenführenden hybriden Cloud-Anwendungsplattform auf der Basis von Kubernetes, die für den Einsatz in städtischen Umgebungen optimiert ist.

Jagbir Singh, Chief Technical Officer von Vodafone Idea, kommentierte die Bereitstellung: "Wir sind stolz darauf, unsere Führungsrolle bei der Erforschung von Funklösungen der nächsten Generation zu demonstrieren, die unserem Unternehmen und unseren Kunden nachhaltige Vorteile bringen. Diese Open RAN-Implementierung, die durch die Innovation und die gemeinsamen technologischen strategischen Initiativen von Mavenir ermöglicht wird, steht im Einklang mit unserer Roadmap für die technologische Transformation und dem erweiterten Anbieter-Ökosystem. In der Zusammenarbeit mit der Lösung von Mavenir sehen wir eine wichtige Rolle für die Open RAN-Technologie bei der Bereitstellung verbesserter Netzwerkfunktionen, besserer TCO und offener Schnittstellen, die die Branche auf neue Weise voranbringen werden."

BG Kumar, Präsident Access Networks, Platforms, and Digital Enablement bei Mavenir, sagte: "Vodafone Idea ist führend darin, die eindeutigen Vorteile der Open RAN-Technologie auf den indischen Markt zu bringen, der sich durch einzigartige Herausforderungen und Chancen auszeichnet, darunter die sehr große Teilnehmerbasis, die hohe Bevölkerungsdichte und die unterschiedlichen Einsatzumgebungen. Mavenir ist aktiv am Aufbau des Ökosystems beteiligt, das Open RAN-Technologieplattformen der nächsten Generation bereitstellen wird, die das Kundenerlebnis in ganz Indien verbessern und so für mehr Wachstum, Flexibilität, Anpassung und kundenorientierte Innovation sorgen und gleichzeitig die Investitions- und Betriebskosten der Betreiber senken."

Honoré LaBourdette, amtierender Senior-Vizepräsident, Global Telco, und Vizepräsident, Telco, Media and Entertainment Partner Ecosystem, Red Hat, sagte: "Red Hat hat es sich zur Aufgabe gemacht, Dienstanbietern bei der Implementierung offener RAN-Lösungen zu helfen, um mehr Wahlfreiheit und neue 5G-Anwendungsfälle wie 5G Core, Edge Computing, AI/ML und mehr zu ermöglichen. Durch die Zusammenarbeit mit Mavenir hilft Red Hat OpenShift dabei, Vodafone Idea eine zuverlässige Plattform zur Verfügung zu stellen, die skaliert werden kann, um die Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen."

