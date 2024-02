Mercedes-Benz Group - Hochs im Mittelpunkt

„Kreuzwiderstand genommen – Boden vervollständigt“, so titelten wir Mitte Februar in Bezug auf die Mercedes-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 16. Februar). Zur Erinnerung: Der Sprung über den alten Abwärtstrend seit Juni 2023 (akt. bei 64,20 EUR), den horizontalen Barrieren bei rund 65 EUR sowie dem Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 65,61 EUR) hat einen Doppelboden vervollständigt. Aus dieser unteren Umkehr konnte der Autotitel in der Zwischenzeit bereits deutlich Kapital schlagen. Rein rechnerisch lässt sich das Anschlusspotenzial aus der diskutierten Trendwende auf rund 10 EUR taxieren – langfristig ausreichend, um die Hochpunkte der letzten drei Jahre bei rund 75 EUR wieder ins Visier zu nehmen. Zusätzlicher Rückenwind kommt von Seiten des MACD, der jüngst auf seiner Signallinie aufsetzte, sowie von der Relativen Stärke nach Levy. Im Verlauf des zuletzt genannten Trendfolgers liegt ebenfalls eine untere Trendwende vor. Unter Risikogesichtspunkten und zur Sicherung der bisher aufgelaufenen Kursgewinne bietet sich das jüngste Aufwärtsgap auf Tagesbasis (70,36 EUR zu 68,66 EUR) bzw. die 200-Tages-Linie (akt. bei 65,97 EUR) als Absicherung an.

Mercedes-Benz Group (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Mercedes-Benz Group

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.