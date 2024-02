Berkshire Hathaway: Wohin mit dem ganzen Geld?

Wir starten uneinheitlich in die Woche, mit den Aktien von Berkshire Hathaway and Domino’s Pizza nach den Quartalszahlen im Plus. Außerdem werden ab heute die Aktien von Amazon im Dow Jones aufgenommen, und die von Uber im Dow Jones Transport Index. Was den S&P 500 betrifft, tendierten 13 der letzten 17 Wochen freundlich. Die Performance ist um so beeindruckender, wenn man bedenkt, dass der Zeitpunkt der erwarteten Zinssenkungen auf frühestens Juni verschoben wurde, mit 80 Basispunkten an Senkungen bis Jahresende. Anfang 2024 wurden 150 Basispunkte angepeilt. Es ist das erholte Wachstum, dass die Wall Street trägt.



