EQS-News: BINECT AG GEWINNT GROSSAUFTRAG MIT EINEM UMSATZVOLUMEN VON EUR 3,3 MIO.

BINECT AG GEWINNT GROSSAUFTRAG MIT EINEM UMSATZVOLUMEN VON EUR 3,3 MIO.



26.02.2024

Weiterstadt, 26.02.2024. Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) hat von einem ihrer Bestandskunden einen zusätzlichen Auftrag mit einem Volumen von ca. 3,3 Mio. Euro erhalten. Der Auftrag wird komplett im laufenden Jahr umgesetzt werden.



Kern des Auftrags ist die Erweiterung der bestehenden Leistungen der Tochtergesellschaft Binect GmbH für eine gesetzliche Krankenkasse. Bislang stellt Binect die Software für das Output-Management und ist über Subunternehmer auch für den Druck und die Kuvertierung der Briefe verantwortlich („Fulfillment“). Im Rahmen des neuen Auftrags übernimmt Binect zusätzlich auch die Zustellung der gesamten Ausgangspost über ihren Kooperationspartner Campaign, direct services Gütersloh GmbH.



Die Mitte 2022 geschlossene Partnerschaft mit Campaign, einer Business Unit der Bertelsmann Marketing Services (ehemals Bertelsmann Printing Group), trägt damit weitere Früchte und zeigt Potenziale für das künftige Wachstum der Binect auf. Bislang haben Binect und Campaign gemeinsam Geschäftschancen bei Bestandskunden der Binect erschlossen. Im laufenden Jahr sollen die gemeinsamen Vertriebsanstrengungen deutlich intensiviert werden. So ist geplant, die Binect Software-Lösungen bei weiteren Bestandskunden der Campaign zu platzieren.



„Der Auftrag unseres langjährigen Kunden ist wegweisend für unseren Wachstumspfad. Binect entwickelt sich vom reinen Softwareanbieter zunehmend zu einer digitalen Service-Plattform und übernimmt dabei eine tragende Rolle beim Outsourcing von Unternehmensprozessen im Bereich des Dokumentenversands.“



Die Binect AG wird ihren Jahresabschluss 2023 und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024 am 4. April veröffentlichen.



