EQS-News: MGI – Media and Games Invest SE lädt Anleger zur Präsentation seines Geschäftsberichts für das 4. Quartal 2023 am 29. Februar 2024 um 13:00 MEZ ein

26. Februar 2024: MGI – Media and Games Invest SE („MGI” oder das „Unternehmen”, ISIN: SE0018538068; Kürzel M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und das Segment ‚Scale‘ der Börse Frankfurt) wird seinen Geschäftsbericht für das 4. Quartal 2023 am 29. Februar 2024 um 08:00 MEZ präsentieren und lädt die Anleger ein, an der Präsentation der Ergebnisse für das 4. Quartal durch Remco Westermann (CEO) und Paul Echt (CFO) am Donnerstag, den 29. Februar 2024, um 13:00 MEZ teilzunehmen. Die Präsentation wird in englischer Sprache erfolgen und kann auch auf der Website des Unternehmens www.mgi-se.com abgerufen werden. Um die Live-Präsentation zu verfolgen, besuchen Sie bitte die folgende Adresse: https://ir.financialhearings.com/media-and-games-invest-q4-2023/register Um telefonisch teilzunehmen und Fragen zu stellen, registrieren Sie sich bitte unter folgendem Link: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5001868 Verantwortliche Parteien Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden durch die nachstehend aufgeführten verantwortlichen Personen veröffentlicht und sind zur Veröffentlichung zu dem Datum, das vom MGI für die Nachrichtendistribution eingesetzten Unternehmen EQS Newswire festgelegt wird, bestimmt. Die nachstehend aufgeführten Verantwortlichen können kontaktiert werden, um weitere Informationen zu erhalten. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an: Sören Barz

Head of Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi-se.com, investor@mgi-se.com

www.mgi-se.com Danesh Zare

Senior Investor Relations Manager (Stockholm)

+46 70 916 7932

danesh.zare@mgi-se.com Über MGI - Media and Games Invest SE MGI - Media and Games Invest SE („MGI”) betreibt eine schnell wachsende und rentable Ad-Software- Plattform, welche die globale Nachfrage der Werbetreibenden mit den Werbeangeboten von Herausgebern in Einklang bringt, während die Ergebnisse durch First-Party-Daten aus eigenen Spielen optimiert werden. Der Schwerpunkt der operativen Präsenz von MGI liegt in Nordamerika und Europa. Durch Investitionen in organisches Wachstum und Innovationen sowie durch selektive Übernahmen ist es MGI gelungen, Programmatic Advertising aus einer Hand zu bieten. Dadurch wird es Unternehmen ermöglicht, Werbeplätze über alle Digitalgeräte (Mobile Apps, Internet, Smart-TV und digitale Außenwerbung [Digital-Out-of-Home, DOOH]) zu kaufen und zu verkaufen, um die Werbung zu optimieren. MGI ist als Societas Europaea in Schweden (Registriernummer 517100-0143) eingetragen. Seine Anteile sind am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm and im Segment ‚Scale’ der Börse Frankfurt notiert. Das Unternehmen verfügt über drei besicherte Anleihen, die an der Nasdaq Stockholm und dem Open Market der Börse Frankfurt notiert sind. Der zertifizierte Berater des Unternehmens beim Nasdaq First North Premier Growth Market ist die FNCA Sweden AB; info@fnca.se.

