ThyssenKrupp: Chance von 77,68 Prozent p.a.!

Die Zahlen zum ersten Quartal 2023/24 vom 14. Februar 2024 waren für die ThyssenKrupp-Aktionäre eine herbe Enttäuschung. Dabei missfiel ihnen auch der Ausblick. In den folgenden Tagen reagierte der Aktienkurs entsprechend schwach. In der Spitze verlor die Aktie fast 22 Prozent und konnte sich schließlich am gestrigen Handelstag etwas stabilisieren. Erst an der Unterstützung bei 4,29 Euro drehte der Aktienkurs ins Plus. Weitere Abschreibungen auf das Stahlgeschäft aufgrund gestiegener Zinsen und die damit verbundenen höheren Kapitalkosten waren mitverantwortlich für die schlechten Zahlen. ThyssenKrupp meldete einen Nettoverlust von 314 Millionen Euro nach einem Gewinn von 75 Millionen Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auch der Umsatz ging aufgrund der geringeren Nachfrage und des niedrigeren Preisniveaus zurück.

Zum Chart

Der jüngste Kurseinbruch der ThyssenKrupp-Aktie um rund 22 Prozent bringt das Papier wieder auf das Unterstützungsniveau bei 4,313 Euro. Dieses Niveau wurde zuletzt Ende September 2022 gehandelt. Bricht der Kurs bis zur unteren Barriere der heute vorgestellten Inline-Option bei 3,5 Euro durch, würde dies dem Kursniveau vom 23. März 2020 entsprechen. Hier gilt es anzumerken, dass dieses niedrige Niveau nur wenige Tage gehandelt worden ist und kurz danach wieder höhere Kurse markiert wurden. Sollte sich diese Dynamik wiederholen, würde ein weiterer Kursverlust bis zur unteren Barriere bei 3,5 Euro eher nicht sehr wahrscheinlich sein. Die Ausnahme könnte eine geopolitische Krise innerhalb der Laufzeit bis 21.06.2024 bilden, wie es 2020 die beginnende Coronakrise war. An dieser Stelle wäre eine Eskalation des Ukraine-Krieges oder gar ein Angriff Chinas auf Taiwan als Beispiel zu nennen. Ein Ausbruch nach oben bis zur Barriere von 6,5 Euro innerhalb der Laufzeit der Option erscheint aus heutiger Sicht auch kaum denkbar, nachdem der Markt erst die letzten Tage die enttäuschenden Zahlen eingepreist hat. Ein Kurs Pfad innerhalb der Barrieren könnte sich als der wahrscheinlichste herauskristallisieren.