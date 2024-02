Airbus Group SE: 2024 sollen rund 800 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert werden!

Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen im Profil

Airbus Group SE ist ein globales Luft- und Raumfahrtunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von Flugzeugen, Hubschraubern, Raumfahrtprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen konzentriert. Der Hauptteil von Airbus‘ Geschäftsmodell besteht in der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Verkehrsflugzeugen. Das Unternehmen produziert eine breite Palette von Flugzeugen für verschiedene Marktsegmente, darunter Langstreckenflugzeuge, Mittelstreckenflugzeuge und Regionalflugzeuge. Der Verkauf von Flugzeugen an Fluggesellschaften weltweit bildet eine erhebliche Einnahmequelle für Airbus. Airbus ist auch ein bedeutender Hersteller von zivilen und militärischen Hubschraubern. Der Verkauf von Hubschraubern an zivile Kunden wie Rettungsdienste, Polizei und Unternehmen sowie an militärische Organisationen ist ein weiterer wesentlicher Geschäftsbereich. Airbus ist außerdem in den Bereichen Verteidigung und Raumfahrt tätig. Das Unternehmen entwickelt und liefert Produkte und Dienstleistungen für Verteidigungszwecke, einschließlich Flugzeuge, Satelliten und Raumfahrttechnologien. Airbus bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Flugzeugen an, einschließlich Wartung, Reparatur und Überholung (MRO), logistische Unterstützung und Schulungen. Diese Dienstleistungen tragen dazu bei, langfristige Beziehungen zu Kunden aufzubauen und zusätzliche Einnahmen zu generieren.

