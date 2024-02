Aufwärtsimpuls potenziell abgeschlossen

Widerstand: 17.600 17.650 Unterstützung: 17.360 17.180

Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung lautete wie folgt:

"Die Bullen haben aktuell komplett freie Hand, die Bären haben aktuell das Spielfeld komplett verlassen. Wo die aktuelle Übertreibungsphase nach oben enden wird, lässt sich aktuell nicht vorhersagen. Entsprechend ist die Seitenlinie hier aktuell eine gute Option, da weder die Long- noch die Shortseite aktuell ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis aufweisen."

Die Bullen durften sich gestern erneut ungestört austoben, heute Vormittag wurde dann abermals ein neues Allzeithoch im Bereich der 17.600er-Marke erreicht.

Ausblick:

Der Index befindet sich seit Tagen in einem überkauften Zustand und markiert dennoch ein neues Allzeithoch nach dem anderen.

Mit dem neuen Bewegungshoch heute Morgen könnte der jüngste Abwärtsimpuls vorerst abgeschlossen worden sein. Hier muss nun jederzeit mit dem Beginn einer größeren Abwärtskorrektur in der Größenordnung von 200 bis 300 Punkten gerechnet werden. So lange sich der Index allerdings oberhalb der 17.500er-Marke halten kann, darf man die Käuferseite auf keinen Fall abschreiben.

