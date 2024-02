STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Carrefour (WKN UM1VSQ)

Für Carrefour-Aktionäre verlief das letzte Jahr nicht gut. Die Papiere gaben um über 20 % nach, das Tief wurde im Februar mit 14,90 Euro erreicht. Nun kündigte der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 700 Millionen Euro und eine Dividendenerhöhung auf 0,87 Euro an. Außerdem äußerte sich der Finanzchef der Franzosen, Matthieu Malige, zuversichtlich für das laufende Geschäftsjahr, "Die Gruppe dürfte 2024 dank der sich erholenden Kaufkraft eine günstigere Marktumgebung in Europa vorfinden". Die Carrefour-Aktie legt heute um 0,76 % zu. Aktuell kostet ein Anteilsschein 16,01 Euro. Stuttgarter Anleger setzen auf weitere Kursgewinne und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Carrefour.

2. Discount-Call-Optionsschein auf AMD (WKN ME58RK)

Der Chip-Produzent AMD profitierte bisher nicht so stark wie Konkurrent Nvidia vom KI-Boom. Dies liege laut Analysten in erster Linie an der Konzentration auf Chips für den Gaming-Sektor, in dem es vor allem im ersten Halbjahr 2023 nicht wie erwartet lief. Seit einiger Zeit holt die AMD-Aktie allerdings ihren Rückstand auf, in den zurückliegenden sechs Monaten stieg der Aktienkurs um rund 75 %. Ende Januar wurde das aktuelle Allzeithoch von 184,91 US-Dollar erreicht. Auf diesem Niveau halten sich die Papiere seither, aktuell steht ein Preis von 178 US-Dollar auf der Kurstafel. Ein Discount-Call-Optionsschein auf AMD ist heute an der Euwax gefragt.

3. Knock-out-Call auf DAX (WKN MD9A88)

Knock-out-Anleger favorisieren derzeit die großen Indizes als Basiswerte. Neben dem Dow Jones wird vor allem der DAX eifrig gehandelt. Derzeit herrscht auf dem Parkett gute Stimmung, der deutsche Leitindex kann seit dem Freudensprung nach den starken Nvidia-Zahlen um 3 % zulegen und eilt von einem Hoch zum anderen. Heute schaut der DAX erstmals über 17.600 Punkte. Auf der Einkaufsliste der Anleger steht ein Knock-out-Call auf den DAX weit oben.

Euwax Sentiment Index

Der DAX ist nicht aufzuhalten. Mit 17.605 Punkten markiert er heute das nächste Rekordhoch. Allerdings dreht er im Handelsverlauf von diesem Niveau ab, am Mittag notiert das deutsche Aktienbarometer mit 17.570 Punkten nur noch leicht über dem Vortag. Die Anleger werden zunehmend vorsichtiger, der Stimmungsindikator Euwax Sentiment dreht ins Minus, aktuell stehen -22 Punkte auf dem Kurszettel.

Börse Stuttgart auf Youtube

Lieber Nvidia als Bitcoin? Crashgefahr, AI Coins und die unbequeme Wahrheit mit Bitcoin2Go

In diesem Video blicken Mirco & Richy auf einen ereignisreichen Februar zurück. Dabei beantworten sie unter anderem folgenden Fragen: Wie steht es um die aktuellen Arbeitsmarktdaten und Zinsen? Was steckt hinter den steigenden Aktienkursen und dem Hype um Nvidia und AI? Steht Bitcoin vor einem weiteren Kurssturz - vor oder nach dem Halving? Was gibt es Neues über das Dencun Update von Ethereum? Gibt es Auswirkungen auf den Kurs von Solana nach dem Netzwerkausfall und wie geht es auf dem Kryptomarkt jetzt weiter?

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=rgwmNTDmJjQ

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)