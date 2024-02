Harris Williams kündigt Beförderungen auf höchster Ebene an

Harris Williams , eine weltweit tätige Investmentbank, die auf M&A- und Privatkapitalberatung spezialisiert ist, gab heute die Beförderung von Führungskräften in den USA und Europa bekannt.

Zu den Beförderungen gehören:

Ryan Budlong und Brent Spiller sind jeweils zum Co-Leiter der Consumer Group befördert worden;

Jen Bayat, Tyler Bradshaw, Nick Owens, Andreas Poth, Brian Titterington, Bryce Walker und Greg Waller wurden zu Geschäftsführer*innen befördert;

Will Baker, Ted Casey, Elliot Cave, Colin Chapin, Luke Clifford, Robert Crampton, Nick Crystal, Henry Frost, Sam Funkhouser, Addison Jones, Michael Tuohey und Kel Wilburn wurden zum Vice President befördert.

"Wir freuen uns, diese Personen auszuzeichnen, die allesamt über das Fachwissen, die Marktintelligenz und die kollaborative Denkweise verfügen, die es Harris Williams ermöglichen, unseren Kunden stets hervorragende Ergebnisse zu liefern", so John Neuner, Co-CEO von Harris Williams. "Wir sind zuversichtlich, dass diese nächste Generation von Senior-Level-Profis die Fähigkeiten unseres Unternehmens weiter ausbauen und unsere Beziehungen zu Kunden auf der ganzen Welt vertiefen wird".

"Es gibt keine strategischere Investition als die in unsere Mitarbeiter, und diese Beförderungen spiegeln unser Engagement wider, den anhaltenden Erfolg dieser herausragenden Fachleute zu unterstützen", sagte Bob Baltimore, Co-CEO von Harris Williams. "Wir sind stolz darauf, ihr Engagement für Harris Williams hervorzuheben, und wir freuen uns darauf, dass sie unseren Kunden auch weiterhin dabei helfen, den Wert ihrer Unternehmen zu steigern."

"Unser organisches Talentmodell ist eines der vielen Attribute, die Harris Williams auszeichnen und dazu beitragen, unser unternehmensweites Engagement für hervorragende Leistungen zu erfüllen", so Lane Hopkins, Chief Talent Officer bei Harris Williams. "Wir sind unglaublich stolz auf den großen Pool an Talenten in unserem Unternehmen. Wir werden auch weiterhin in die Entwicklung unserer Mitarbeiter investieren, denn wir glauben, dass dies der Schlüssel zu unserem langfristigen Erfolg ist."

Biografische Informationen zu den beförderten Personen finden Sie hier .

Über Harris Williams

Harris Williams ist eine weltweit tätige Investmentbank, die sich auf M&A- und Privatkapitalberatung spezialisiert hat. Kunden auf der ganzen Welt verlassen sich auf uns, wenn es darum geht, den Wert ihres Unternehmens zu steigern und ehrgeizige Ziele zu verwirklichen. Wir gehen jeden Auftrag mit grenzenloser Zusammenarbeit an, indem wir unser Fachwissen und unsere Beziehungen branchen- und länderübergreifend bündeln. Seit über 30 Jahren vertrauen unsere Kunden darauf, dass wir strategisch denken, präzise arbeiten und hervorragende Ergebnisse liefern, um ihr Wachstum zu fördern. Harris Williams ist eine Tochtergesellschaft der PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE:PNC).

Harris Williams ist ein Handelsname, unter dem Harris Williams LLC, Harris Williams Private Capital Advisory Ltd, Harris Williams & Co. Ltd. und Harris Williams & Co. Corporate Finance Advisors GmbH tätig sind. Harris Williams LLC ist ein eingetragener Broker-Dealer, Mitglied von FINRA/SIPC. Harris Williams & Co. Ltd. ist eine nach englischem Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eingetragen beim Registrar of Companies for England and Wales, Registernummer 07078852, mit eingetragenem Sitz im 13. Stock, One Angel Court, London EC2R 7HJ, UK; sie ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von ihr reguliert. Harris Williams Private Capital Advisory Ltd. ist ein ernannter Vertreter von Mirabella Advisers LLP, die von der Financial Conduct Authority unter der Nummer 606792 zugelassen ist und reguliert wird. Harris Williams & Co. Corporate Finance Advisors GmbH ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter HRB 107540 eingetragen; Umsatzsteueridentifikationsnummer DE321666994. Ihre eingetragene Adresse lautet Bockenheimer Landstraße 33-35, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland (E-Mail: hwgermany@harriswilliams.com ). Der Geschäftsführer/Direktor der Harris Williams & Co. Corporate Finance Advisors GmbH ist Paul Poggi.

