Aktien Frankfurt: Auch Inflation stört Dax nicht bei Rekordjagd

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach bereits fünf Rekordmarken in Folge hat der Dax am Donnerstag noch eine Schippe draufgelegt. Anleger springen nach wie vor auf den Rekordzug auf. Am Nachmittag stieg der deutsche Leitindex um ein halbes Prozent 17 696 Zähler. Zuvor hatte er bei 17 711 Punkten ein weiteres historisches Hoch erreicht.

Mit Spannung erwartete Inflationsdaten aus Deutschland und den USA im Februar deckten sich mit den Erwartungen am Markt und störten den Aufwärtsdrang am deutschen Aktienmarkt nicht. Sollte es nun quasi in letzter Minute nicht noch einen Einbruch geben, dürfte der Februar für den Dax ein starker Monat werden. Bislang bringt es der Dax auf ein Plus von gut viereinhalb Prozent.

Der MDax gab am Donnerstag moderat nach auf 25 872 Punkte. Der Index der mittelgroßen Börsenwerte fällt gegen den Dax weiter ab, sein Rekordhoch von rund 36 429 Zählern hatte der Index im September 2021 erreicht. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 trat auf der Stelle.

Die Saison der Quartalsbilanzen der Unternehmen hat derweil nochmals Fahrt aufgenommen. Bei Beiersdorf enttäuschte das Wachstum der Konsumsparte im Schlussquartal, der Aktienkurs sackte um 3,2 Prozent ab und war größter Verlierer im Dax.

Beim Chemiekonzern Covestro liegt der freie Barmittelfluss über der Markterwartung, das ließ den Aktienkurs um 1 Prozent zulegen. Die Zahlen und Prognosen des Triebwerkherstellers MTU sorgten ebenfalls für ein Kursplus der Aktien von 1 Prozent.

Aktien von Siemens Energy verteuerten sich um 2,7 Prozent. Der Hersteller von Energietechnik hat eine Kreditlinie über vier Milliarden Euro erhalten und löst damit ältere Verbindlichkeiten ab.

Der Anlagenbauer für die Chip-Produzenten Aixtron rechnet in diesem Jahr mit zumindest deutlich langsamerem Wachstum. Die Papiere stürzten daraufhin um 18 Prozent ab. Belastet wurden sie auch von einer Mitteilung des Kunden AMS Osram . Dieser musste nach einer unerwarteten Auftragsstornierung durch einen Kunden seine mittelfristigen Prognosen zusammenstreichen.

Ein starkes Umsatzziel des Solarunternehmens SMA Solar für 2024 lieferte den Aktien Rückenwind - der Kurs zog um 15 Prozent an. Auch beim Windturbinenhersteller Nordex kam die Umsatzvorgabe für dieses Jahr bei Anlegern gut an, hier ging es um 4 Prozent aufwärts.

Beim Staplerhersteller Kion lobten Analysten einen starken Auftragseingang. Der Kurs legte um 4,6 Prozent zu. Dank lukrativer Produkte hat der Hersteller von Pharmaverpackungen Schott Pharma zum Jahresauftakt mehr verdient. Der Kurs zog um 7,6 Prozent an.

Am Devisenmarkt legte der Euro leicht zu auf 1,0833 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0808 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt fielen die Kurse. Der Rentenindex Rex gab um 0,29 Prozent auf 124,46 Punkte nach. Die Umlaufrendite stieg von 2,50 Prozent am Vortag auf 2,54 Prozent. Der Bund-Future büßte 0,28 Prozent auf 131,93 Punkte ein./bek/jha/

