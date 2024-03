ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 140 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt nach Jahreszahlen für 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Umsatz und Vorsteuerergebnis des Autovermieters hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Unternehmensausblick für 2024 dürfte kaum zu größeren Veränderungen der Markterwartungen führen. So sei das Ziel für den Vorsteuergewinn recht weit gefasst./mis/gl

