DAX: Inflationsdaten stimmen positiv

Der Deutsche Aktienindex DAX beendete den Februar dick im Plus, insgesamt steht der Index mit 4,35 Prozent in der Gewinnzone. Doch eine seit Februar letzten Jahres bestehende Trendbegrenzung könnte demnächst für volatile Ausschläge in beide Richtungen sorgen.

Hierbei handelt es sich um das Niveau von grob 17.785 Punkten, von wo an es zunehmend schwieriger wird, dynamischen Kursgewinne durchzusetzen. Außerdem hat der DAX noch einige offene Kurslücken im Februar hinterlassen, die zweifelsfrei früher oder später geschlossen werden.

Konsistente Trendwendesignale sind allerdings auch nicht zu erkennen, die US-Börsen dürfte nach Vorlage der Inflationsdaten jetzt wieder ihre Rallye ein Stück weit fortsetzen und aller Wahrscheinlichkeit nach den DAX hochhalten. Unterstützungen findet der Index kurzfristig um 17.500 und 17.200 Zählern vor.

Erste Wirtschaftsdaten haben Japan und China in der Nacht zum Freitag mit ihren Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe per Februar vorgelegt. Zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr ziehen Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und der EWU nach. Um 10:00 Uhr meldet Italien seine Arbeitslosenquote, eine Stunde später wird die Vorabschätzung der europaweiten Verbraucherpreise erwartet.