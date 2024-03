Drei Fragen an Bernecker

Die Munich Re hat gute Zahlen und die Aktie steigt weiter: Ist die Aktie noch zu billig oder schon zu teuer?

Die Munich Re ist der größte Rückversicherer der Welt - vor Swiss Re und Hannover Rück. Die Geschäfte laufen hervorragend, nicht sensationell, aber absolut zuverlässig. Auf einzelne Zahlen einzugehen, lohnt nicht. Das Aktienrückkaufprogramm ist nachvollziehbar. Dieser Trend ist auf die nächsten Jahre erkennbar.

Das ergibt keinen Hype, aber ein zuverlässiges Investment. Ein Blick auf den Chart sagt alles. Wie investiert man? Schrittweise, so dass kleinere technische Korrekturen den Einstieg stets etwas verbilligen. Also insgesamt: Grün!

Der Dax erreicht neue Rekorde: Geht es noch lange so weiter oder kommt bald die Ernüchterung?

Der DAX hat seine absolute Spitze noch nicht erreicht, gemessen an den eigenen Daten der Unternehmen und trotz der miserablen Eindrücke aus der Wirtschaft. Er greift der Erholung ab dem zweiten Halbjahr vor, nachdem im Frühjahr wie üblich die schlechtesten Ergebnisse vorliegen. Darin besteht auch die Besonderheit der hohen Exportabhängigkeit, die wie im Frühjahr stets die tiefsten Werte erreicht. Nachvollziehbar über viele Jahrzehnte.

Ein wichtiger Bestandteil dafür sind technische Korrekturen. Sie sind die Voraussetzung dafür, dass der Haupttrend bestehen bleibt, aber 5 bis 10 % DAX-Risiko nach gut 20 % Gewinn in den letzten Monaten einzupreisen sind; besser gesagt, adjustiert werden müssen. Das steht demnächst bevor.

Nvidias Marktkapitalisierung ist mittlerweile höher als die von Amazon: Hat Nvidia das Potenzial bald auch Apple oder Microsoft einzuholen?

Nvidia ist das KI-Unternehmen schlechthin. Aufgebaut auf der ARM-Architektur für Chips. Im Rummel um KI muss jeder Investmentfonds oder Vermögensverwalter dabei sein. Andernfalls wird er von seinen Kunden gerügt. Diese Zwangsläufigkeit hatten wir in früheren Fällen bei Apple vor gut 20 Jahren mit dem Smartphone im Rücken oder bei Compaq für den PC weitere 15 Jahre zurück. Das alles ist nicht neu.

Eine technische Reaktion ist sicher, kann aber nicht auf den Punkt genau festgestellt werden. Tesla liefert einen technischen Vergleich. Als der Kurs knapp 400 Dollar erreicht hatte, nach weit über 600 % Gewinn, je nach Zeitablauf, waren alle Zielkurse der Analysten mit umgerechnet 500 oder ursprünglich 1.000 Dollar eine sichere Wette. Inzwischen geht es stufenweise nach unten, aktuell um 200 Dollar in Richtung 100 Dollar. Aber nicht in drei Tagen per Crash, sondern schrittweise.

Für Nvidia gilt das Gleiche. Mit der Qualität hat dies nichts zu tun. Sollte der Marktwert von 3 Bio. Dollar erreicht werden, gilt das Gleiche: Microsoft war im Jahre 2000 rd. 600 Mrd. Dollar wert. Er war damals schon Weltmeister in der Software und ist es auch heute noch. Doch innerhalb von drei Jahren reduzierte sich die damalige Spitzenbewertung um fast zwei Drittel auf rd. 200 Mrd. Dollar. Es dauerte mehr als 7 oder 8 Jahre, bis sich Microsoft wieder an die Spitze der Technologie setzte.