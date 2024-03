IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury schließt die Konsolidierung der Anteile am Goldprojekt Éléonore South ab

IRW-PRESS: Fury Gold Mines Limited : Fury schließt die Konsolidierung der Anteile am Goldprojekt Éléonore South ab

VANCOUVER, Kanada - 1. März 2024 - Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ - freut sich, den Abschluss der zuvor gemeldeten Vereinbarung bekannt zu geben, mit der Fury die 49.978%ige Beteiligung der Newmont Corporation ("Newmont") am Goldprojekt Éléonore South in Quebec, zusammen mit den 30.392.372 Aktien von Newmont an Sirios Resources Inc. ("Sirios") (siehe Pressemitteilung vom 26. Februar 2024, erworben hat. Die Sirios-Aktien wurden zu Investitionszwecken erworben und Fury wird seine Investition in Sirios laufend im Hinblick auf mögliche zusätzliche Käufe oder Veräußerungen bewerten. Die Sirios-Aktien stellen 10,9 % der emittierten Aktien dar, und Fury wird in Bezug auf den Erwerb einen Frühwarnbericht unter www.sedarplus.com einreichen."

"Die Konsolidierung unserer Beteiligung an Éléonore South ist ein aufregender nächster Schritt für Fury, da das Projekt ein beträchtliches Potenzial für neue Entdeckungen und für Investoren bietet", kommentierte Tim Clark, CEO von Fury. "Wir freuen uns auf weitere Explorationen auf unseren Grundstücken in Quebec in diesem Jahr und werden unser Programm in den kommenden Monaten bekannt geben."

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen in Kanada positioniert ist und eine Position von 59,5 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp. hält (22 % der ausgegebenen Aktien). Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Explorationsleistungen zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Margaux Villalpando, Leiterin Investor Relations

Telefon: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa:

Schweizer Ressource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können auch andere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich in erster Linie auf Aussagen, die darauf hindeuten, dass der Abschluss des Buy-outs zwischen Fury und Newmont planmäßig oder überhaupt abgeschlossen werden wird.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt dieser Aussagen angemessen waren, kann es keine Gewissheit geben, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich richtig erweisen werden. Die Mineralienexploration ist ein risikoreiches Unternehmen.

Die Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsblatt und in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr sowie in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung unter www.sedarplus.ca und im Jahresbericht des Unternehmens unter www.sec.gov erörtert werden. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus unsicher sind.

