Okta - Ausbruch aus Tradingrange als Katalysator

Von Anfang 2021 bis Ende 2022 musste die Okta-Aktie einen dramatischen Kursverfall hinnehmen, in dessen Verlauf der Titel von fast 300 USD auf unter 45 USD zurückfiel. Die anschließende Erholungsbewegung ging bereits Anfang 2023 in eine große seitliche Schiebezone zwischen rund 65 USD auf der Unter- und gut 90 USD auf der Oberseite über (siehe Chart). Vor diesem Hintergrund sorgt der gestrige Spurt über die Hochs bei 90,73/91,50/92,38 USD für ein echtes charttechnisches Ausbruchssignal. Aus der Höhe der diskutierten Tradingrange ergibt sich nun ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 25 USD bzw. ein (Mindest-)Kursziel im Bereich von 115 USD. Dieses Anlaufziel harmoniert recht gut mit dem Hoch von Anfang Oktober bei 111,35 USD. Analytisch versuchen wir so oft es geht, unterschiedliche Zeitebenen miteinander zu verknüpfen. Im Fall der Okta-Aktie liefert der Monatschart einen wichtigen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Schließlich liegt in der hohen Zeitebene ein sog. „morning star“ vor – ein konstruktives Kerzenmuster, welches einen Ausbruch nach Norden bestätigt. Um den diskutierten Befreiungsschlag nicht zu gefährden, gilt es zukünftig, nicht mehr in die beschriebene, über 1-jährige Schiebezone zurückzufallen.

Okta (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Okta

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

