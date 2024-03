Wochenausblick. DAX – die Luft wird dünn. Bayer, EZB und US-Arbeitsmarktdaten im Blickpunkt

Der DAX® schloss die dritte Woche in Folge mit einem Kursgewinn und stabilisierte sich oberhalb von 17.700 Punkten. Eine robuste Entwicklung an der Wall Street und mehrheitlich gute Unternehmensmeldungen sorgen aktuell für eine gute Stimmung. In der kommenden Woche läßt der Datenreigen seitens der Unternehmen spürbar nach. Dann rücken zahlreiche vielbeachtete Wirtschaftsdaten in den Fokus. Zudem steht die Zinsentscheidung der EZB an.

An den Anleihemärkten zeigte sich ein zweigeteiltes Bild. Sinkende Inflationszahlen in den USA sorgten dafür, dass vor allem bei kurzläufigen US-Staatspapieren die Rendite gegenüber der Vorwoche deutlich nachgaben. In der Eurozone warteten Investoren zunächst ab. Renditen kurz- und langfristiger Staatspapiere pendelten mehrheitlich seitwärts. Kommende Woche steht die EZB-Zinsentscheidung an. Sie könnte Impulse liefern. Edelmetalle wie Gold und Silber profitierten von den Entwicklungen in den USA. Dabei schob sich der Goldpreis über die Marke von 2.050 USD. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil scheiterte diese Woche erneut an der Widerstandsmarke von 84,10 US-Dollar. Allerdings geben sich die Bullen noch nicht geschlagen.

Unternehmen im Fokus

Die Aufwärtsbewegung im DAX® wurde von der Mehrheit der Mitglieder getragen. Dabei waren die Kursbewegung stark von Unternehmensmeldungen geprägt. Zu den Top-Werten der abgelaufenen Woche zählten Daimler Truck, Dr. Ing. Porsche und Heidelberg Materials. Nur fünf DAX®-Titel verbuchten hingegen nennenswerte Verluste gegenüber der Vorwoche. So büßten unter anderem Beiersdorf, Deutsche Post und Symrise jeweils über zwei Prozent ein. In der zweiten Reihe konnten vor allem Adesso, Nordex und SMA Solar mit jeweils zweistelligen Kursgewinnen auftrumpfen. Nordex hat damit die Kursverluste seit Jahresbeginn ausgeglichen. Das Papier von SMA Solar liegt immer noch deutlich unter dem Stand von Ende 2023. Am Ende der MDAX®-Tabelle fanden sich die Aktien von Aixtron, Redcare Pharmacy und Viteso Technologies, die teils zweistellige Wochenverluste hinnehmen mussten .

Kommende Woche werden unter anderem Brenntag, Continental, Deutsche Lufthansa, Deutsche Pfandbriefbank, Deutsche Post, Drägerwerk, Evonik, GEA Group, Henkel, Hugo Boss, Merck, Oracle, ProSiebenSat.1, Schäffler, Stöer, Symrise, Traton und Vivendi Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen. Aus Deutschland werden Daten zu den Pkw-Neuzulassungen veröffentlicht. Damit rücken Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW in den Fokus. Bayer wird Quartalszahlen veröffentlichen und einen strategischen Ausblick geben. Dabei könnten unter anderem Abspaltungen von Bereichen thematisiert werden. Novartis lädt zur Hauptversammlung

Wichtige Termine

MONDAY MARCH 4, 2024

Germany-Import Prices

Euro Zone-Sentix Index

Philadelphia Federal Reserve Bank President Harker speaks on economic impact of higher education

TUESDAY MARCH 5, 2024

Spain-PMI Services

Germany-PMI Services

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Factory Orders

Federal Reserve Vice Chair for Supervision Barr speaks on CRA modernization

WEDNESDAY MARCH 6, 2024

Germany-Trade

Germany-PMI Construction

Germany’s Ifo Institute releases spring economic forecast

Euro Zone-Retail Sales

United States-ADP

Fed Chair Powell gives monetary policy update to U.S. House

San Francisco Federal Reserve Bank President Daly speaks to NICR

Federal Reserve issues Beige Book

THURSDAY MARCH 7, 2024

China (Mainland)-Trade balance

China (Mainland)-Trade

Germany-Industrial Orders

ECB rate decision – Policy decision from the European Central Bank

United States-Jobless

Fed Chair Powell gives Congress monetary policy update to U.S. Senate

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester speaks virtually on economic outlook

Federal Reserve issues Flow of Funds accounts for Q4

FRIDAY MARCH 8, 2024

Germany-Industrial production

Germany-PPI

Euro Zone-GDP Revised

New York Federal Reserve Bank President Williams speaks at London School of Economics

United States-Employment – A monthly report on US unemployment.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 17.748/17.816/17.925/18.000 Punkte Unterstützungsmarken: 17.505/17.530/17.613/17.696 Punkte Der DAX® startete am Freitag erneut mit einem Gap nach oben und schielte kurzzeitig über die Marke von 17.800 Punkten. Am Nachmittag bröckelten die Gewinne etwas. Dabei wurde der Aufwärtstrendkanal verletzt und die Unterstützung bei 17.696 Punkten getestet. Der kurzfristige RSI- und MACD-Indikator haben ihre jüngsten Höchststände verlassen und deuten nach Süden. Die Marke von 17.696 Punkten könnte somit kommende Woche erneut auf dem Prüfstand stehen. Kippt der Leitindex unter dieses Level droht eine Konsolidierung bis 17.613 Punkte. Bei einem Rebound über 17.748 Punkte rücken hingegen die Zielmarken bei 17.816 und 17.925 Punkten in den Blickpunkt. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 06.02.2024 – 01.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 02.03.2019 – 01.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 87,86* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 82,75** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024 * max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.03.2024; 17:20 Uhr Tradingmöglichkeiten Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HC9HDX 32,58 14.486,9297 14.486,9297 5,43 Open End DAX® HD2SRR 1,73 16.033,1603 16.033,1603 10,18 Open End DAX® HD20Q0 11,72 16.575,9361 16.575,9361 14,88 Open End DAX® HD30RD 6,82 17.072,4868 17.072,4868 25,10 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.03.2024; 17:20 Uhr Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HD2NHT

29,31 20.666,9861 20.666,9861 -6,09 Open End DAX® HD06YK 16,77 19.413,9672 19.413,9672 -10,71 Open End DAX® HC6MJP 8,56 18.585,1103 18.585,1103 -20,81 Open End DAX® HC9UXB 6,82 18.406,7146 18.406,7146 -26,60 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.03.2024; 17:20 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!