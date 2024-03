Immobilienmarkt unter Druck - Heilsbringer Zinssenkung? | Börse Stuttgart |

► Darum geht's im Video:

Kostenexplosion am Bau, Projekte werden gestoppt, Büros stehen leer, Firmen gehen pleite – der Immobiliensektor leidet. Und das hat viele Gründe. Über die Belastungsfaktoren, die Schifflage insbesondere bei Gewerbeimmobilien und die Hoffnung auf sinkende Zinsen spricht Carsten Klude (Chefvolkswirt M.M. Warburg & CO) mit "Conny" Cornelia Frey (Senior Communication Manager). Er verrät zudem wer die Risiken trägt und warum Parallelen zur Krise am chinesischen Immobilienmarkt kaum zu sehen sind.



► Timestamps:

00:46 ► Blick auf aktuelle Situation: Was sind die Belastungsfaktoren?

02:37 ► Elbtower in Hamburg – Großprojekt in Schieflage

05:03 ► Unterscheidung Gewerbe- und Wohnimmobilien

07:26 ► Gewerbeimmobilien: Angst vor dem Büro-Tsunami?

12:24 ► Vergleich mit Immobilienkrise in China – gibt es Parallelen?

15:10 ► Wer trägt die Risiken?



🕐 Das Video wurde am 04. März 2024 um 16:00 Uhr veröffentlicht.