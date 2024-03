EQS-News: Larissa Esser wird Managing Director beim IPO-Sponsor SMG Holding

Emittent / Herausgeber: SMG Holding S.à.r.l. / Schlagwort(e): Personalie

Larissa Esser wird Managing Director beim IPO-Sponsor SMG Holding



05.03.2024 / 09:02 CET/CEST

Luxemburg, 5. März 2024 – Die SMG Holding, ein auf den europäischen Mittelstand fokussierter IPO-Sponsor und Investor, freut sich, die Ernennung von Larissa Esser in einer neuen Schlüsselposition innerhalb des Unternehmens bekannt zu geben.



Larissa Esser wird sich vor allem auf die Hospitality- und Immobilienstrategie konzentrieren. Sie bringt einen großen Erfahrungsschatz, ein Netzwerk und eine belegte Erfolgsbilanz in ihre neue Position ein, wodurch sie eine wertvolle Verstärkung für das Team der SMG Holding darstellt.



Dr. Stefan Petrikovics, CEO der SMG Holding, kommentiert: „Mit ihrem Hintergrund im Hospitality-Bereich, im Immobilien-Investmentbanking und in der weltweiten Immobilienvermittlung bei Unternehmen wie Eastdil Secured, JLL und NH Hotels ist Larissa gut gerüstet, um die strategischen Prioritäten der SMG Holding voranzutreiben. Ihre starke Führungsqualitäten, ihre unternehmerischen Fähigkeiten und ihr innovatives Denken werden einen bedeutenden Einfluss auf die Organisation haben, während sie weiter wächst und sich entwickelt.”



Die Ernennung von Larissa Esser folgt auf die jüngste Ankündigung der SMG Holding, die europäische Lifestyle-Gruppe Sircle Hospitality Group im zweiten Quartal dieses Jahres an die Börse zu bringen. „Ich bin überglücklich, diese neue Herausforderung anzunehmen und zum beschleunigten Wachstum der SMG Holding beizutragen“, sagte Larissa Esser. „Ich freue mich darauf, eng mit dem inspirierenden und erfahrenen Team hier zusammenzuarbeiten, um unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen und unseren Aktionären und Investitionspartnern gleichermaßen einen Mehrwert zu bieten.“



Über die SMG Holding

Die SMG Holding ist ein auf den europäischen Mittelstand spezialisierter IPO-Sponsor und Kapitalgeber. SMG Holding baut erfolgreiche Partnerschaften zwischen Investoren, Unternehmern und Branchenführern auf. Ziel ist es, Wachstumsunternehmen einen einfachen und planbaren Zugang zum Kapitalmarkt zu bieten. Das Team der SMG Holding hat Erfahrung aus über 50 Kapitalmarkttransaktionen mit einem Volumen von mehr als 22 Milliarden Euro.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://smg-holding.com



