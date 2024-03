EQS-News: Wechsel im Aufsichtsrat der Klöckner & Co SE

EQS-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Personalie

Ute Wolf legt Aufsichtsratsmandat mit Ablauf der nächsten Hauptversammlung nieder

Aufsichtsrat wird der Hauptversammlung die Wahl von Dagmar Steinert vorschlagen, die auch Mitglied des Prüfungsausschusses werden soll

Vorsitzender des Prüfungsausschusses soll Uwe Röhrhoff werden Duisburg, 5. März 2024 – Frau Ute Wolf, Mitglied im Aufsichtsrat sowie Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Klöckner & Co SE, hat die Gesellschaft darüber informiert, dass sie ihr Mandat auf eigenen Wunsch und mit Ablauf der Hauptversammlung am 23. Mai 2024 niederlegen wird. Mit Blick auf die bevorstehende Nachbesetzung wird der Aufsichtsrat den Aktionären der Klöckner & Co SE mit der Einladung zur Hauptversammlung vorschlagen, Frau Dagmar Steinert in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Dagmar Steinert ist CFO der Rheinmetall AG mit langjähriger Erfahrung im Finanzsektor. Prof. Dr.-Ing. Dieter H. Vogel, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Klöckner & Co SE:

„Ute Wolf hat den Aufsichtsrat und das Unternehmen über die letzten sieben Jahre mit sehr hohem Sachverstand und großer Expertise unterstützt. Dafür möchten wir ihr im Namen des Aufsichtsrats und des Vorstands unseren herzlichen Dank aussprechen. Für ihre persönliche und berufliche Zukunft wünschen wir Frau Wolf alles erdenklich Gute. Darüber hinaus freuen wir uns, den Aktionären auf der Hauptversammlung Dagmar Steinert als unabhängige und sehr kompetente Kandidatin zur Wahl in den Aufsichtsrat vorschlagen zu können.“ Vor ihrer Tätigkeit bei der Rheinmetall AG war Dagmar Steinert bei der Fuchs Petrolub SE beschäftigt. Dort war sie zunächst als Leiterin Investor Relations tätig und verantwortete ab dem Jahr 2016 als CFO die Bereiche Finanzen, Controlling, Steuern, Recht und Compliance, Interne Revision, Investor Relations sowie Digitalisierung. Im Falle ihrer Wahl durch die Hauptversammlung soll Dagmar Steinert Mitglied im Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats werden. Herr Uwe Röhrhoff, ein erfahrenes Mitglied des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses, hat sich bereit erklärt, den Vorsitz des Prüfungsausschusses in Nachfolge von Frau Wolf zu übernehmen. Über Klöckner & Co: Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit aktuell 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 90.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 9,4 Mrd. Euro. Mit dem Ausbau seines Portfolios an

CO 2 -reduzierten Werkstoffen, Service- und Logistikleistungen unter der Dachmarke Nexigen® unterstreicht das Unternehmen seine Rolle als Pionier einer nachhaltigen Stahlindustrie. Gleichzeitig hat sich Klöckner & Co als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren. So möchte sich das Unternehmen zum führenden One-Stop-Shop für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika entwickeln. Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576. Kontakt zu Klöckner & Co:

