RWE-Beschäftigte erhalten stufenweise 8,8 Prozent mehr Geld

ESSEN/HANNOVER (dpa-AFX) - Tarifabschluss beim Energiekonzern RWE : Die Gehälter der 18 000 Beschäftigten steigen rückwirkend zum 1. März stufenweise um insgesamt 8,8 Prozent, wie die Gewerkschaft IGBCE am Dienstag in Hannover mitteilte. Gewerkschaftsmitglieder erhalten zusätzlich dauerhaft 100 Euro mehr im Monat. Der Tarifabschluss sieht außerdem eine Sonderzahlung in Höhe von 1000 Euro im Sommer 2024 vor. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags beträgt 20 Monate.

Die Gewerkschaften IGBCE und Verdi waren mit einer 12,5-Prozent-Forderung bei einer Laufzeit von 12 Monaten in die Verhandlungen gegangen. Die Einigung wurde in der zweiten Verhandlungsrunde erzielt - keine zwei Wochen nach der ersten.

IGBCE-Verhandlungsführer Holger Nieden sprach laut der Mitteilung von einem "guten Kompromiss". Dem Energieversorger gehe es wirtschaftlich sehr gut, er fahre Milliardengewinne ein. "Mit dem Abschluss profitieren davon endlich auch die Beschäftigten, die satte Entgelterhöhung entlastet sie spürbar."/tob/DP/nas