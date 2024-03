EQS-News: Delivery Hero schließt Syndizierung der USD Finanzierungstransaktion zur Optimierung der Kapitalstruktur erfolgreich ab

EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung

Delivery Hero schließt Syndizierung der USD Finanzierungstransaktion zur Optimierung der Kapitalstruktur erfolgreich ab



08.03.2024 / 19:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Delivery Hero schließt Syndizierung der USD Finanzierungstransaktion zur Optimierung der Kapitalstruktur erfolgreich ab Delivery Hero optimiert seine Kapitalstruktur durch die erfolgreiche Anpassung und Verlängerung seiner bestehenden Term-Fazilitäten in Höhe von umgerechnet EUR 1,1 Milliarden angesichts des starken Interesses der Kreditgeber

Das Unternehmen nimmt einen zusätzlichen Gesamtbetrag in Höhe von umgerechnet EUR 500 Millionen an Term-Fazilitäten auf und beabsichtigt mindestens EUR 300 Millionen für den Rückkauf ausgewählter ausstehender Wandelanleihen mit Fälligkeit in den Jahren 2025 und 2026 zu nutzen; der verbleibende Betrag wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, wozu auch weitere Rückkäufe ausstehender Wandelanleihen gehören können

Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, zusätzlich Term-Fazilitäten in Höhe von etwa EUR 550 Millionen koreanischen Won zu platzieren, die die bestehende Term-Fazilität in Höhe von EUR 300 Millionen ersetzen und erhöhen werden, und beabsichtigt etwa EUR 250 Millionen für den Rückkauf ausstehender Schulden zu verwenden

Delivery Hero verlängert die Fälligkeit seiner bestehenden Term-Fazilitäten von August 2027 auf Dezember 2029, reduziert den Zinssatz und passt den Währungsmix seiner Schulden besser an seine Cashflows an

Berlin, 8. März 2024 - Delivery Hero SE („Delivery Hero”, die „Gesellschaft” oder „die Gruppe”), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gibt heute die erfolgreiche Syndizierung seiner Anfang dieser Woche initiierten Term-Loan-Finanzierungstransaktion bekannt. In deren Zuge wird die bestehende Term-Fazilität in Höhe von USD 813 Millionen verlängert und eine zusätzliche, mit der bestehenden Term-Fazilität frei handelbare Add-on-Fazilität mit einem entsprechenden Gesamtbetrag von etwa EUR 500 Millionen aufgenommen („US Dollar Term Fazilität“). Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, Term-Fazilitäten in Höhe von umgerechnet rund EUR 550 Millionen in koreanischen Won zu platzieren, die im Dezember 2029 fällig werden und die die bestehende Term-Fazilität in Höhe von EUR 300 Millionen ersetzen und erhöhen werden („Korean Won Term Fazilität“). Auf Basis des starken Interesses der Kreditgeber führt die Transaktion zu einer erfolgreichen Änderung der bestehenden Term-Fazilitäten von Delivery Hero zugunsten des Unternehmens, einer Verlängerung der Fälligkeit von August 2027 auf Dezember 2029 und einer Senkung des Zinssatzes der US Dollar Term Fazilität von einem Zinssatz von Term SOFR plus 5,75% p.a. auf einen Zinssatz von Term SOFR plus 5,00 % p.a. Delivery Hero beabsichtigt mindestens EUR 300 Millionen der US Dollar Term Fazilität für den Rückkauf ausgewählter ausstehender Wandelanleihen mit Fälligkeit in den Jahren 2025 und 2026 zu nutzen. Weitere Ankündigungen zu diesen Rückkäufen werden zu gegebener Zeit erfolgen. Der verbleibende Betrag wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, wozu auch weitere Rückkäufe ausstehender Wandelanleihen gehören können. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, die Erlöse in Höhe von etwa EUR 250 Millionen aus der Korean Won Term Fazilität für den Rückkauf ausstehender Verbindlichkeiten zu verwenden. Nach der erfolgreichen Platzierung mehrerer Wandelanleihen seit dem Jahr 2020 und der bestehenden Term-Fazilitäten im Jahr 2022 sowie des Abschlusses eines revolvierenden Konsortialkredits im Jahr 2022 ist diese Transaktion ein weiterer Beweis für die Fähigkeit von Delivery Hero, auf diversifizierte Finanzierungsquellen zuzugreifen. Emmanuel Thomassin, CFO von Delivery Hero, sagte: „Wir freuen uns sehr über die starke Resonanz unserer Finanzierungstransaktion in den Fremdkapitalmärkten. Dass unsere Term-Fazilitäten signifikant zu unseren Gunsten angepasst wurden, ist ein Beweis für den Erfolg, den Delivery Hero in den letzten zwei Jahren hatte: Delivery Hero ist erfolgreich in die Gewinnzone vorgedrungen und hat die Grundlage für ein Geschäft gelegt, das in naher Zukunft einen erheblichen Free Cash Flow generieren wird. Durch die Aufnahme von Term-Fazilitäten in koreanischen Won wird unser Schuldenmix weiter an unsere Cashflows angenähert und Delivery Hero erhält Zugang zu einer neuen Gruppe von Kreditgebern.“ Im Zusammenhang mit der Transaktion fungierte J.P. Morgan als Global Coordinator, Lead Arranger und Sole Physical Bookrunner. UniCredit, HSBC, Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, ING und Standard Chartered fungierten als Joint Lead Arranger auf der US Dollar Term Facility Transaktion. White & Case LLP fungierte als Rechtsberater für Delivery Hero und Milbank LLP fungierte als Rechtsberater für die Arranger. ÜBER DELIVERY HERO Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in über 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde – häufig in 20 bis 30 Minuten – zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com PRESSEKONTAKT Corporate & Financial Communications press@deliveryhero.com INVESTOR RELATIONS KONTAKT Christoph Bast Leiter Investor Relations ir@deliveryhero.com HAFTUNGSAUSSCHLUSS Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

08.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com