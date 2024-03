BIO KOREA 2024: Registrierung für Business Partnering geöffnet

- Melden Sie sich bis zum 30. April an und profitieren Sie von einem Rabatt von 10 %.

BIO KOREA 2024 , die gemeinsam vom Korea Health Industry Development Institute (KHIDI, Präsident: Cha Soon-do) und Chungcheongbuk-do (Gouvernör: Kim Young-hwan) veranstaltet wird, hat am 4. März 2024 (Mo.) mit der Registrierung für Business Partnering begonnen.

Business Partnering, eines der wichtigsten Programme der BIO KOREA, bietet die Möglichkeit zu persönlichen Treffen zwischen Unternehmen aus dem In- und Ausland und einschlägigen Institutionen aus dem BioHealth-Sektor. Dieses Business Matchmaking wird Gespräche über potenzielle Geschäfts- und Forschungskooperationen fördern, die gemeinsame Forschung, Markteinführung und Technologietransfer umfassen.

2023 hat die Lockerung der COVID-19-Beschränkungen zu einer erhöhten Teilnahme geführt. 782 Unternehmen aus 51 Ländern nahmen an den Veranstaltungen vor Ort teil, und es wurden 1.320 Geschäftstreffen vereinbart. In diesem Jahr wird das Business Partnering Center erweitert, um den teilnehmenden Unternehmen mehr Möglichkeiten für Geschäftskontakte zu bieten.

Während der dreitägigen Veranstaltung vom 8. (Mi.) bis 10. Mai (Fr.) wird das Business Partnering sowohl online als auch offline am Rande der BIO KOREA 2024 stattfinden. Insbesondere die Online-Meetings werden rund um die Uhr unterstützt, um einen reibungslosen Austausch mit internationalen Partnern zu gewährleisten.

Unternehmen, die am Business Partnering teilnehmen möchten, sollten sich entweder über die FCA- oder die OPA-Optionen anmelden. Wer sich bis zum 30. April (Di.) bei der FCA anmeldet, erhält einen Rabatt von 10 %.

* FCA (Full Convention Access): Ermöglicht die persönliche Teilnahme an allen Programmen, einschließlich Konferenzen, Ausstellungen und Business Partnering, während der dreitägigen Veranstaltung. * OPA (Online Partnering Access): Ermöglicht den Zugang zu Online-Geschäftspartnerschaftsaktivitäten während der dreitägigen Veranstaltung.

Aufgrund der überwältigenden Resonanz von in- und ausländischen Unternehmen wurden die Anmeldungen für die Teilnahme an der Messe früher als erwartet geschlossen.

In diesem Jahr werden mindestens 50 ausländische Unternehmen und Forschungseinrichtungen erwartet, darunter Delegationen von Business Sweden in Seoul, der dänischen Botschaft in Korea, Austrade und Biocom California in den USA. Darüber hinaus wird eine verstärkte Präsenz lokaler Unternehmen aus verschiedenen Ländern wie Deutschland, Thailand und Taiwan erwartet, die durch ihre Teilnahme an den Ständen der nationalen Pavillons Geschäftsmöglichkeiten mit koreanischen Unternehmen ausloten wollen.

Zu den Teilnehmern gehören bedeutende in- und ausländische Unternehmen, darunter ST Pharm, Yuhan Corporation, Lonza, Wuxi Apptech, Fujifilm und Labcorp. Es werden auch Messestände für fortschrittliche Unternehmen der regenerativen Medizin eröffnet, einschließlich einer speziellen Halle für KI, in der Unternehmen aus dem Bereich der digitalen Gesundheitsversorgung vertreten sind.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der BIO KOREA 2024 ( www.biokorea.org ). Unternehmen, die an einer Geschäftspartnerschaft interessiert sind, können sich über die Website anmelden.

KHIDI Hayeon Song, Forscher +82 2-2095-1728 biokorea@biokorea.org