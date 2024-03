Cloudflare verdoppelt sein Engagement im Nahen Osten und erweitert seine Präsenz und sein Team, um die wachsende Kundennachfrage zu bedienen

Das Unternehmen erhöht seine Investitionen im Nahen Osten, da die digitale Transformation in der Region weiter voranschreitet

Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), das führende Connectivity-Cloud-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es seine aggressiven Investitionspläne im Nahen Osten vorantreibt und damit sein seit fast zehn Jahren bestehendes Engagement in der Region weiter ausbaut. Die Investition umfasst ein neues Büro in Dubai Internet City und ein wachsendes Team, das sich auf die Förderung von Partnern, Innovation und Kundenerfolg konzentriert. Das Unternehmen investierte erstmals Anfang 2015 in den Nahen Osten und hat seine Infrastruktur strategisch näher an den Nutzern in der Region platziert, während es sein Team, seine Partnerschaften und seinen Betrieb ausbaute. Cloudflare kündigte sein erstes Büro im Nahen Osten vor fast zwei Jahren an.

Auch heute eröffnete Cloudflare offiziell ein neues Büro in Dubai Internet City, was mit einem Banddurchschneiden und Bemerkungen von Michelle Zatlyn, Cloudflares Mitbegründerin, Präsidentin und Chief Operating Officer, einherging. Das in Dubai ansässige Team von Cloudflare, das von Bashar Bashaireh, Head of Middle East Sales, geleitet wird, wächst weiter in der Region und unterstreicht damit das anhaltende Engagement des Unternehmens für seine Kunden und Partner.

"Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien gehören weltweit zu den Spitzenreitern, wenn es um den Zugang zum Internet geht, was die Region zu einer starken Quelle für Wachstum und Innovation macht", sagt Michelle Zatlyn, Mitbegründerin, Präsidentin und COO von Cloudflare. "Ein besserer Schutz vor Cyberangriffen in Kombination mit einem schnelleren und zuverlässigeren Internet ist der Schlüssel zur Erschließung eines kontinuierlichen Wachstums für Unternehmen. Im vierten Quartal 2023 blockierte Cloudflare in der Region durchschnittlich 9,5 Milliarden Cyberbedrohungen pro Tag - ein weiteres Beispiel für die wichtige Rolle, die wir beim Schutz des Internets weltweit spielen. Mit unseren führenden Cloud-Konnektivitätsdiensten ist unser wachsendes Team im Nahen Osten bestrebt, unsere Kunden zu unterstützen und unsere Partnerschaften vor Ort zu vertiefen."

Cloudflare schützt fast 20 % aller Websites. Im vierten Quartal 2023 verzeichnete Cloudflare einen Anstieg der Internetnutzung im Nahen Osten um mehr als 20 %, während die Cyberbedrohungen im Vergleich zum Vorquartal um 31 % zunahmen. Cloudflare identifiziert und entschärft Angriffe im gesamten Nahen Osten und trägt dazu bei, dass diese Internetangebote auch bei Angriffen erreichbar bleiben und schnell funktionieren.

Heute erstreckt sich das globale Netzwerk von Cloudflare über mehr als 310 Städte in mehr als 120 Ländern, darunter 17 Standorte im Nahen Osten wie Dubai, Riad, Kuwait, Doha, Amman, Beirut, Bagdad, Jeddah, Muscat, Manama und Erbil. Das Unternehmen errichtete vor fast einem Jahrzehnt die ersten Rechenzentren im Nahen Osten und baut seine jahrelangen Netzwerkinvestitionen in der Region weiter aus.

Die Beschleunigung des Channel-getriebenen Geschäfts ist ebenfalls Teil der Wachstums- und Expansionsstrategie von Cloudflare im Nahen Osten. Letztes Jahr kündigte Mindware, ein führender regionaler Value-Added-Distributor, eine strategische Partnerschaft mit Cloudflare an, um Vertriebsunterstützung, Go-to-Market-Programme und After-Sales-Services anzubieten. Cloudflare arbeitet außerdem verstärkt mit Dienstleistern und globalen Partnern zusammen.

"Das Tempo der digitalen Transformation hat sich in den letzten Jahren rapide beschleunigt, vor allem aufgrund der Notwendigkeit für Unternehmen, einen hybriden Arbeitsplatz zu schaffen. Dementsprechend ist die Zahl der Cyberbedrohungen gestiegen und hat einen extrem hohen Grad an Raffinesse erreicht. Als Reaktion auf die Bedürfnisse unserer Partner und deren Kunden hat Mindware seine Fähigkeiten im Bereich der Cybersicherheit unermüdlich verbessert", sagt Nicholas Argyrides, Vizepräsident - Gulf bei Mindware. "Heute ist Mindware einer der führenden Value Added Distributoren im Bereich Cybersecurity im Nahen Osten und wir freuen uns sehr über die fruchtbare Zusammenarbeit mit einem Branchenführer wie Cloudflare in einem so dynamischen Markt."

In den letzten zwei Jahren hat das Unternehmen stark in die Anwerbung der besten Talente in der Region investiert, unter anderem in den Bereichen Vertrieb und Marketing, technischer Support, Operations und Channel. Aufgrund der Dynamik und der Nachfrage in der Region geht Cloudflare davon aus, seine Mitarbeiterzahl in der Region in den nächsten zwei Jahren mehr als zu verdoppeln.

"Die Region des Nahen Ostens, die sich durch schnell wachsende und innovationsgetriebene Volkswirtschaften auszeichnet, die durch den Trend zur digitalen Transformation angetrieben werden, stellt ein enormes Wachstumspotenzial für Cloudflare dar. Die Cloud-Nutzung hat in den letzten Jahren auch in der Region an Dynamik gewonnen, da nun die notwendigen regulatorischen Rahmenbedingungen und Compliance-Richtlinien geschaffen wurden, um Unternehmen in die nächste Phase der digitalen Transformation zu führen", sagte Bashar Bashaireh, Vertriebsleiter für den Nahen Osten bei Cloudflare. "Die Connectivity-Cloud-Strategie von Cloudflare bietet Unternehmen eine einheitliche Plattform für Netzwerk-, Sicherheits- und Entwicklerdienste."

Um seinen wachsenden Kundenstamm zu unterstützen, hat Cloudflare Teammitglieder in der gesamten Region und möchte die Anzahl der Mitarbeiter in den nächsten Jahren mit virtuellen und hybriden Arbeitsumgebungen verdoppeln.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE:NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare - von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Konnektivitäts-Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Erkenntnisse unter https://radar.cloudflare.com.

