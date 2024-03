EQS-News: EcoGraf Limited: Steigerung der Mineralressource von Epanko um 127 %

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Bohrergebnis

11. März 2024

Steigerung der Mineralressource von Epanko um 127 %

Epanko ist die größte erschließungsreife Graphit-Mineralressource in Afrika und umfasst nun insgesamt 290,8 Mio. Tonnen mit 7,2 % TGC

EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQB: ECGFF) freut sich, eine Erhöhung der Mineralressourcenschätzung (MRE) für sein Epanko-Graphitprojekt (Epanko oder das Projekt) in Tansania bekannt zu geben.

In die Mineralressourcenschätzung sind die Ergebnisse des Bohr- und Schürfprogramms 2023 eingeflossen, das rekordverdächtige Untersuchungsergebnisse für Epanko enthält, darunter 43 m mit 20,8 % Gesamtgraphitkohlenstoff („TGC“), die den kontinuierlichen hochgradigen Charakter belegen.

Wichtigste Highlights:

Die Ressourcenschätzung von Epanko wurde auf 290,8 Mio. t mit 7,2 % TGC für 21,0 Mio. t enthaltenen Graphits erhöht (siehe Tabelle 1), eine Steigerung um 127 % gegenüber der vorherigen MRE, die am 2. März 2023 bekannt gegeben wurde („MRE März 2023“)

39 % Steigerung der gemessenen und angezeigten Tonnen gegenüber der MRE vom März 2023

Die Höhepunkte der Bohrergebnisse sind weiterhin hochgradig, wobei die jüngsten Ergebnisse Folgendes beinhalten:

MHRC122 37m mit 11,5% TGC ab 0m

MHWB008 33m mit 12,5% TGC ab 0m

MHRC116 45m mit 13,0% TGC ab 3m 1

MHRC115 47m mit 11,0% TGC ab 6m 1

Mineralressource ebnet den Weg für Projekterweiterung auf bis zu 300.000 tpa

Die hochgradigen Schürfergebnisse bei Mount Grafit zeigen das hochgradige Potenzial entlang der Streichlänge, die an der Oberfläche zu Tage tritt, und werden die Erweiterungsstudien über den bestehenden Abbauplan hinaus unterstützen, wobei die Schürfergebnisse Folgendes umfassen:

MHT26 43m mit 20,8% TGC ab 0m

MHT24 33m mit 19,7% TGC ab 30m

Bohrungen und Schürfungen bestätigen, dass es sich bei dem massiven elektromagnetischen Hoch um die zusammenhängende graphitische Einheit handelt, wobei die Lagerstätte bis zu 210 m breit ist, was das Potenzial für langfristig niedrige Abraumquoten bietet

Die geologische Interpretation zeigt nun eine einzige zusammenhängende Einheit der Graphitmineralisierung, welche in der neuen Sonderbergbaulizenz (SML) enthalten sein wird, die voraussichtlich erteilt wird

Die neue Epanko-Mineralressource erstreckt sich über eine Streichlänge von 3,5 km und ist in Richtung der Streichlänge und neigungsabwärts weiterhin offen, womit ein erhebliches weiteres Wachstumspotenzial besteht

In der Gemeinsamen Erklärung der Minerals Security Partnership (MSP) in einer Pressemitteilung des US-Außenministeriums wird der bemerkenswerte Meilenstein gewürdigt, dass die in Deutschland ansässige KfW IPEX-Bank für die Erschließung von Epanko eine vorrangige Kreditfazilität von bis zu 105 Mio. US-Dollar arrangiert hat

Die Nachfrage nach Naturgraphit, angetrieben vom globalen Markt für Lithium-Ionen-Batterien, wird nach Prognosen von Benchmark Mineral Intelligence 2 im laufenden Jahrzehnt um 31,5 % pro Jahr steigen.

Kunden, die neue Bezugsquellen benötigen, da China neue Gesetze3 zur Beschränkung von natürlichem Flockengraphit und seine Produkte (einschließlich Batterieanodengraphit) eingeführt hat

Zusammenfassung der Epanko MRE

Die MRE wurde vom Team von ERM Sustainable Mining Services (vormals CSA Global) („ERM“), dem langjährigen Ressourcenberater von EcoGraf, durchgeführt. Die Mineralressource wurde gemäß dem JORC-Code (2012) klassifiziert und ist in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1 – März 2024 Mineralressourcenschätzung für die Epanko-Lagerstätte >5.5% TGC

JORC-Klassifizierung Tonnage (Mt) Gehalt (%TGC) Enthaltenes Graphite (Kt) Gemessen 32,3 7,8 2.500 Angezeigt 55,7 7,5 4.200 Gemessen + Angezeigt 88,0 7,6 6.710 Gefolgert 202,8 7,2 14.310 Gesamt 290,8 7,2 21.010

Anmerkungen zu Tabelle 1: Die in Tabelle 1 enthaltenen Tonnagezahlen wurden auf die nächsten 100.000 gerundet. % TGC-Gehalte sind auf 1 Dezimalstelle gerundet. Verwendete Abkürzungen: Mt = 1.000.000 Tonnen, Kt = 1.000 Tonnen. In den Tabellen können Rundungsfehler auftreten.

Das MRE-Update konzentrierte sich auf die Umwandlung der zuvor abgeleiteten nördlichen und südlichen Teile der Westlichen Zone von Epanko in angezeigte und gemessene Vorkommen sowie auf die Erweiterung der Mineralressource entlang der Streichlänge in die südliche Erweiterung der Westlichen Zone.

Die Bohrungen und Schürfungen zur Erweiterung der Mineralressourcen führten zu einer weiteren Streichlänge von 1.350 m südlich der Mineralisierung der Westlichen Zone von Epanko in einem Gebiet, das als „Mount Grafit“ bezeichnet wird, dem hoch aufragenden Gipfel der Westlichen Zone, der sich bei 1.400 mRL befindet. Sowohl die Erweiterungsbohrungen als auch die Schürfungen zeigen, dass die Mineralisierung in Richtung der Streichlänge und neigungsabwärts weiterhin offen ist.

In den südlichsten drei Schürfgräben wurde der Epanko-Graphitschiefer mit einem Rekordwert von TGC-Gehalt durchteuft, der vom einzigartigen „Cheetah“-Erz des Projekts dominiert wird, welches die hochgradigen Einheiten von Epanko charakterisiert. Diese hochgradige Zone weist ein Spitzenergebnis von 29,5 % TGC auf und ist in der Streichrichtung und in der Neigung weiterhin offen, was ein interessantes Potenzial für die Pläne für eine schrittweise Produktionserweiterung von anfänglich 73.000 tpa auf 300.000 tpa darstellt (Meldung vom 28. April 2023).

Entwicklung von Epanko

Die Ergebnisse untermauern die Epankos Position als langlebiges, hochwertiges Naturflocken-Graphitprojekt im Südwesten Tansanias. EcoGraf hat bereits umfangreiche Arbeiten durchgeführt, um eine entwicklungsfähige neue Graphitmine zu errichten, einschließlich:

Finanzierungsprogramm mit der KfW IPEX-Bank auf dem Weg, die ein UFK-Darlehen von bis zu 105 Mio. US-Dollar für die Entwicklung von Epanko für 73.000 tpa gewährt;

Der Abschluss einer bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS) und des Vorentwicklungsprogramms hat äußerst attraktive Kennzahlen4 gezeigt, welche das Finanzierungsprogramm unterstützen (siehe Bekanntmachung vom 28. April 2023, Vorentwicklungsprogramm von Epanko liefert herausragende Ergebnisse):

Ungeprüfter NPV 10 vor Steuern von 348 Millionen US-Dollar;

Ungeprüfte interne Rentabilitätskennziffer (IRR) von 36 %;

Durchschnittliches jährliches EBITDA über die ersten 10 Jahre 5 von 79 Mio. US-Dollar;

Strenges Verfahren zur Aktualisierung der Kapital- und Betriebskosten mit Vorproduktionskapitalkosten von 134 Mio. US-Dollar abgeschlossen;

Hochgradige oberflächennahe Mineralisierung unterstützt die Planung der „Oxide first“-Mine für einen höheren Durchsatz, einen höheren Gehalt und frühe Einnahmen;

Metallurgische Testarbeiten unterstützen einen einfacheren Flotationskreislauf mit nur einer Linie, wodurch die Kapitalkosten gesenkt und das Risiko des Flowsheets verringert wird;

Verringerung des Abraumverhältnisses auf 0,27, was zu niedrigeren Abbaukosten führt;

Erteilung der Bergbaulizenz und der Umweltgenehmigungen;

Neue spezielle Bergbaulizenz (SML) steht kurz vor der Genehmigung, um die 300.000-tpa-Erweiterungsstudie zu unterstützen;

Unabhängiges Ingenieurgutachten von SRK Consulting im Auftrag der Kreditgeber, das die technischen Aspekte der geplanten Erschließung bestätigt und bestätigt, dass die Sozial- und Umweltplanung den Äquatorprinzipien, den Leistungsstandards der International Finance Corporation und den Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der Weltbankgruppe entspricht;

Die Fertigstellung einer Studie zur Erweiterung der Abraumlagerstätte (TSF) zeigt, dass die TSF-Kapazität schrittweise auf 80 Millionen Tonnen erweitert werden kann, was dem Achtfachen der anfänglichen Kapazität entspricht und ein erhebliches Erweiterungspotenzial darstellt;

Höherwertiger Vertrieb von Großflocken für höhere Einnahmen durch den Verkauf von Flockengraphit auf Schlüsselmärkten in Europa und Asien;

Überlegenes Produkt für den Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien mit Testarbeiten, die eine hohe Leistung und ein emissionsärmeres Anodenmaterial belegen; und

Einstellung eines erfahrenen Projektentwicklungsteams und fortgeschrittene Projektausführungsplanung zur Unterstützung einer endgültigen Investitionsentscheidung.

Quellenhinweise:

1. Bereits gemeldet, siehe Meldung vom 21. Dezember 2023

2. Siehe Webseite www.benchmarkminerals.com

3. Siehe https://www.reuters.com/world/china/china-require-export-permits-some-graphite-products-dec-1-2023-10-20/

4. Finanzkennzahlen sind nominal, siehe Meldung vom 28. April 2023

5. Nach Inbetriebnahme und Ramp-up-Phase.

Mineralressourcen und Geologie von Epanko

Umfassende Bewertungen, die mit potenziellen Graphitkunden durchgeführt wurden, zeigen, dass die einzigartige Geologie des tansanischen Graphits ein überlegenes Batterieanodenmaterialprodukt liefert, das andere weltweite Referenzmaterialien in Bezug auf mechanische Formgebung, Reinigung und elektrochemische Benchmarking-Analyse übertrifft. Damit ist Epanko in der Lage, ein weltweit bedeutender Lieferant von hochwertigem Graphit für die geplanten Batterieanodenanlagen des Unternehmens in internationalen Schlüsselmärkten zu werden.

Die MRE befindet sich vollständig innerhalb einer günstigen graphitischen Schiefereinheit mit kargen gneis- und schieferhaltigen Gesteinseinheiten in der hängenden Wand und der Trittwand der graphitischen Schiefereinheit. Es wurden zwei Graphitschieferzonen identifiziert, die als Eastern Zone und Western Zone bezeichnet werden. Die Qualität des Epanko-Graphits ist das Ergebnis zweier wichtiger geologischer Vorteile: ein kalziumsilikatdominantes Wirtsgangmineral mit sehr wenig schädlichen Elementen und eine sehr hohe Kristallinität, die durch extrem hohen metamorphen Druck und hohe Temperaturen verursacht wird. Die graphitischen Schiefer enthalten zwischen 3 % und 29 % TGC. Der Großteil der Ressourcen des Projekts befindet sich in der westlichen Zone, einer etwa 200 m breiten, steil nach Osten abfallenden Einheit aus Graphitschiefer, die sich über die 5,5 km lange SML-Anwendung des Unternehmens in etwa von Norden nach Süden erstreckt. Die Kristallinität des Flockengraphits sorgt für seine physikalischen und industriellen Eigenschaften, wobei die günstige Epanko-Mineralogie zu einer verbesserten Ausbeute, Produktqualität und wirtschaftlichen Effizienz führt.

Infolge dieser geologischen Merkmale lässt sich der Flockengraphit von Epanko mit Hilfe eines kostengünstigen, effizienten Flotationsverfahrens leicht freisetzen, um hochwertige Graphitprodukte herzustellen. Dies wird durch das groß angelegte 200-Tonnen-Sammelprobenprogramm des Unternehmens unterstützt, das die Gehalte des Erzreserven-Blockmodells übertraf, was die Integrität des Modells bestätigt und die robuste Natur und die beträchtlichen Vorteile der von ERM durchgeführten Epanko MRE demonstriert.

Tabelle 2 – Wichtige Parameter der Epanko Mineralressource März 2024

EcoGraf – Epanko März 2024 MRE gesamt (Mio Tonnen) 290,8 MRE Gehalt (TGC) 7,2 % Cut-off-Gehalt (TGC) 5,5 % Unterzeichnung der Competent Person (CP) ERM und EcoGraf Dichtefaktor (t/m3) Oxide-1.92/Transitional-2.34/Fresh-2.83 Durchschnittliche Dicke (m) 200 Ressource Streichlänge (m) 3.500 Tonnen pro Laufmeter (t) 83.000 Nicht bebohrte Streichlänge innerhalb des Konzessionsgebiets (m) 2.000

Die Mineralressource weist im Vergleich zur zuvor gemeldeten Mineralressource aus dem Jahr 2023 eine beträchtliche Steigerung der Tonnen in den gefolgerten, angezeigten und gemessenen Kategorien des Blockmodells auf.

Der Anstieg der gefolgerten Tonnage ist in erster Linie auf die Fortsetzung der Mineralisierung in der Westlichen Zone weiter südlich, in Streichrichtung, zurückzuführen. Diese bisher nicht erprobte südliche Erweiterung von 1.350 m, die mittels der geophysikalischen Untersuchung Versatile Time Domain Electromagnetic (VTEM) des Unternehmens identifiziert wurde, wurde auf den ersten 950 m durch Bohrungen und auf den letzten 400 m durch Schürfungen erprobt. Die Ergebnisse bestätigten die Interpretation der geophysikalischen Untersuchungen, wobei sich die etwa 200 m breite subvertikale Einheit in Streichrichtung fortsetzt. Zur Unterstützung zukünftiger Bergbaustudien werden zusätzliche Bohrungen und Probenahmen innerhalb der gefolgerten Mengen empfohlen.

Die nördlichen und südlichen Bereiche der MRE 2023 für die Westliche Zone wurden zuvor als „gefolgert“ klassifiziert und nur durch Schürfungen erprobt. Bohrungen im Abstand von 100 Metern zielten auf dieses Gebiet ab und zeigten eine anhaltend starke Konsistenz der Mineralisierung. Darüber hinaus lieferten die Ergebnisse dieser Bohrungen eine bedeutende Bestätigung und ein hohes Maß an Vertrauen in die Ergebnisse der Oberflächenschürfungen.

Die Steigerung bei den gemessenen Mengen resultiert aus Infill-Bohrungen von Lücken innerhalb der angezeigten Ressource in der Westlichen Zone. Diese Ergebnisse boten ausreichend Vertrauen in die geologische Interpretation und die Verteilung der Gehalte, um die Klassifizierung als „gemessen“ zu rechtfertigen.

Für die Meldung der Mineralressource wird ein Cut-off-Gehalt von 5,5 % TGC verwendet, der nach einer Überprüfung der Minenoptimierung und -planung nach der bankfähigen Machbarkeitsstudie von 2017 ausgewählt wurde, was die Einplanung von Erz mit einem TGC-Gehalt von +5 % in den Betrieb beinhaltet, was zu einem positiven wirtschaftlichen Ergebnis führt.

Bei der Mineralressource der Östlichen Zone gab es nur geringfügige Änderungen, die durch die jüngsten Bohrungen ergänzt wurden.

Das technische Feldprogramm 2023 hat weiterhin die hervorragende Korrelation zwischen dem VTEM und der mineralisierten graphitischen Einheit gezeigt. Dies hat EcoGraf die geologische Zuversicht gegeben, die Interpretation der Westlichen Zone weiter südlich bis zur südlichen Ausdehnung der SML fortzusetzen. Das Ergebnis ist eine interpretierte, durchgehende Streichlänge von insgesamt 5,5 km graphitischen Schiefers, die sich über die gesamte Länge des SML erstreckt. Die nördlichen 3,5 km werden nun durch die neue MRE repräsentiert, wobei weitere 2 km in Richtung Süden ungetestet sind.

Bohrungen und Grabenaushub

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 1.835 m Diamantbohrungen (DD), 3.009 m Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) und 191 m Schürfungen zur Auffüllung und Erweiterung der Ressourcen, zur Sterilisation der Infrastruktur sowie zu geotechnischen, metallurgischen und umwelttechnischen Überwachungszwecken durchgeführt. Alle potenziell mineralisierten Proben wurden an SGS Mwanza zur Probenaufbereitung und Analyse auf graphitischen Gesamtkohlenstoff geschickt. Alle Graphitergebnisse für diese insgesamt 4.379 Proben liegen nun vor.

Tabelle 3 listet alle bedeutsamen Abschnitte des Bohrprogramms auf, wobei sich die bedeutsamen Abschnitte auf die hochgradigen Intervalle konzentrieren, die einen TGC-Gehalt von 7 % oder mehr aufweisen und mindestens 10 m lang sind.

Zu diesen Ergebnissen gehören Rekordergebnisse für das Projekt Epanko, welche die hochgradige Beschaffenheit der Mineralisierung, auf die der Epanko-Betrieb mit 73.000 tpa abzielt, weiter bestätigen und diese in die südliche Erweiterung der Westlichen Zone ausdehnen. Dies unterstützt die schrittweise Erweiterung des Projekts auf 300.000 tpa. Der Rekordwert von MHT26, 43 m mit 20,8 % TGC ab 0 m, beinhaltet ein Spitzenergebnis von 29,5 % TGC.

Es ist wichtig zu beachten, dass eine beträchtliche Anzahl dieser Abschnitte an oder nahe der Oberfläche beginnt. Dies beweist das Vorhandensein der hochgradigen Mineralisierung in Oberflächennähe innerhalb der Oxidzone, die, wie das jüngste Großprobenprogramm gezeigt hat, ohne Sprengungen frei gegraben werden kann.

Die Infill-Bohrungen für die Mineralressourcen zielten auf die abgeleiteten nördlichen und südlichen Teile der Westlichen Zone von Epanko ab, wobei eine Kombination aus RC- und DD-Bohrungen durchgeführt wurde. Die Bohrungen und Schürfungen zur Ressourcenerweiterung konzentrierten sich hingegen auf die südliche Erweiterung der Westlichen Zone.

Schätzung der Mineralressourcen

Es wurde ein Blockmodell erstellt, das durch die interpretierten geologischen Umhüllungen eingeschränkt wurde, wobei eine übergeordnete Zellengröße von 10 m (E) mal 25 m (N) mal 20 m (RL) angenommen wurde und Unterzellen verwendet wurden, um die Auflösung der mineralisierten Bereiche beizubehalten. Die auf 1 m Länge zusammengesetzten Proben wurden zur Interpolation der TGC-Gehalte in das Blockmodell mittels gewöhnlicher Kriging-Interpolationstechniken verwendet. Eine Suchellipse von 170 m (X) mal 50 m (Y) mal 10 m (Z) wurde verwendet, um Proben für die Gehaltsinterpolation innerhalb von Epanko West auszuwählen, was durch das Variogramm_Modell unterstützt wird, das eine 20°-Südneigung aufweist. Eine Suchellipse von 80 m (X) mal 60 m (Y) mal 20 m (Z) wurde verwendet, um Proben für die Gehaltsinterpolation innerhalb von Epanko Ost auszuwählen, wobei die Ausrichtung der Suchellipse für jeden Block auf der Grundlage der Geometrie des lokalen graphitischen Schiefer-Drahtmodells angepasst wurde.

Für beide Mineralressourcenschätzungen wurden mindestens 4 und maximal 12 Proben pro Blockschätzung verwendet. Die Blockgehalte wurden sowohl visuell als auch statistisch validiert. Die gesamte Modellierung wurde mit der Datamine-Software durchgeführt.

Die Dichtedaten wurden aus Testarbeiten mit der Archimedes-Methode abgeleitet, bei denen mit Wachs beschichtete Diamantbohrkerne verwendet wurden, um das Eindringen von Wasser in Hohlräume zu verhindern. Die Epanko-Dichte-Datenbank basiert auf 1.171 Diamantkernproben mit Dichtewerten von 1,92 t/m3, 2,34 t/m3 und 2,83 t/m3 für die Oxid-, Übergangs- und frischen Verwitterungsbereiche von Epanko West bzw. 1,76 t/m3, 2,57 t/m3 und 2,83 t/m3 für Epanko Ost.

Die Mineralressource Epanko ist als eine Kombination aus gemessenen, angezeigten und gefolgerten Vorkommen klassifiziert und wird gemäß dem JORC-Code (2012) gemeldet, wobei die geologischen Daten und Probenahmen ausreichen, um die geologische Kontinuität und den Gehalt innerhalb der als gemessen klassifizierten Mengen zu bestätigen und die Kontinuität innerhalb der angezeigten Mengen anzunehmen. Die Klassifizierungsstufen basieren auf einer Bewertung des geologischen Verständnisses der Lagerstätte, der geologischen Kontinuität und des Gehalts, der Bohrlochabstände, der Ergebnisse der Qualitätskontrolle, der Such- und Interpolationsparameter sowie einer Analyse der verfügbaren Dichteinformationen. Das Graphitkonzentrat ist für standardmäßige metallurgische Gewinnungsprozesse geeignet und die metallurgischen Eigenschaften dürften Epanko erhebliche Wettbewerbs- und Geschäftsvorteile verschaffen (siehe Meldung Bankfähige Machbarkeitsstudie aktualisiert vom 21. Juni 2017). Die berichteten Testarbeiten haben bestätigt, dass die Graphitmineralisierung für die Märkte für „erweiterte“ und „sphärische oder anodische“ Lithium-Ionen-Batterien geeignet ist.

Einige Mineralressourcenmengen, die zuvor als „gefolgert“ klassifiziert waren, wurden in „angezeigt“ und „angezeigt bis gemessen“ umgewandelt. Ein beträchtliches Volumen von zuvor nicht klassifiziertem Material ist nun als „gefolgert“ klassifiziert.

Innerhalb der gefolgerten Klassifizierungsvolumina beträgt die maximale Entfernung zwischen einer Bohrprobe und einem gefolgerten Block etwa 250 m. Geophysikalische Studien belegen das Vorkommen von Graphit entlang der Streichlänge und in der Tiefe, jenseits der südlichsten Bohrlinien. Die sachkundige Person ist der Ansicht, dass die geologische Kontinuität des Graphitschiefers und die Kontinuität des Gehalts (TGC) innerhalb des Schiefers die Anforderungen für die Meldung als gefolgerte Mineralressource erfüllen.

Epanko von MSP in US-Pressemitteilung gewürdigt

Das Unternehmen freut sich, dass sein Epanko-Graphitprojekt in einer kürzlich vom US-Außenministerium herausgegebenen gemeinsamen Erklärung der Minerals Security Partnership (MSP) anerkannt wurde.

Die Pressemitteilung würdigt EcoGrafs jüngsten bedeutenden Meilenstein, der darin besteht, dass die in Deutschland ansässige KfW IPEX-Bank eine vorrangige Kreditfazilität in Höhe von bis zu 105 Millionen US-Dollar für die Erschließung von Phase 1 des Epanko-Graphitprojekts des Unternehmens in Tansania arrangiert hat.

Diese Erklärung folgt folgt auf das Treffen der Direktoren der MSP in Toronto während der jüngsten Jahrestagung der PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada), einer der größten Bergbaumessen der Welt.

Thema des Treffens war die verantwortungsvolle Investition in kritische Mineralien, wobei das Hauptziel darin bestand, die Zusammenarbeit zwischen der MSP und gleichgesinnten Partnern zu stärken. Die MSP zielt darauf ab, die Entwicklung vielfältiger und nachhaltiger Versorgungsketten für kritische Mineralien zu beschleunigen, indem sie mit den Regierungen der Gastländer und der Industrie zusammenarbeitet, um gezielte finanzielle und diplomatische Unterstützung für strategische Projekte entlang der Wertschöpfungskette zu ermöglichen.

Die Pressemitteilung ist zu finden auf: https://www.state.gov/joint-statement-of-the-minerals-security-partnership/

Tabelle 3: Alle Epanko-Bohrlöcher 2023 mit bedeutenden hochgradigen Abschnitten – mehr als 10 m Länge, mehr als oder gleich 7 % TGC und weniger als oder gleich 5m eingeschlossenes, aufeinanderfolgendes Material mit <7 % TGC. Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Bohrloch-IDs weisen auf bereits gemeldete Untersuchungsergebnisse hin

Bohrloch ID Typ Easting Northing mRL Azimuth Dip Tiefe (m) Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) %

TGC *MHDD068 Diamant 243831 9036888 1039 270 -80 40.3 Kein hochgradiger signifikanter Abschnitt *MHDD069 Diamant 243825 9036681 1049.7 270 -70 80.5 23.2 37.42 14.22 9.3 *MHDD070 Diamant Kein hochgradiger signifikanter Abschnitt *MHDD071 Diamant 243808 9036105 1102 90 -50 140 32.93 44 11.07 11.4 *MHDD072 Diamant 243850 9035999 1113 90 -50 200 20 40 20 9.4 164 176.2 12.2 11.3 MHDD073 Diamant 244040 9035141 1153 90 -60 113.1 Kein hochgradiger signifikanter Abschnitt MHDD074 Diamant 244037 9035139 1153 270 -55 266.1 181.81 192 10.19 7.3 MHDD075 Diamant 244008 9034741 1303 270 -60 79.6 Kein hochgradiger signifikanter Abschnitt MHDD076 Diamant 243836 9036801 1045 90 -55 60.37 Kein hochgradiger signifikanter Abschnitt MHDD077 Diamant 244011 9034741 1303 90 -55 248.7 117 131 14 8.2 MHDD078 Diamant 243899 9035599 1181 270 -55 35.1 Kein hochgradiger signifikanter Abschnitt MHDD079 Diamant 243948 9037150 997 270 -60 65.3 Kein hochgradiger signifikanter Abschnitt MHDD080 Diamant 243900 9035400 1171 270 -55 160.16 33.7 49.5 15.8 7.5 MHDD081 Diamant 244080 9034250 1384 90 -50 200.91 16.24 27 10.76 7.1 MHDD082 Diamant 244080 9034250 1384 90 -55 4.4 Kein hochgradiger signifikanter Abschnitt MHDD083 Diamant 244080 9034250 1384 270 -55 80.84 Kein hochgradiger signifikanter Abschnitt MHDD084 Diamant 244635 9036187 935 0 -90 25 Geotechnisches Bohrloch - kein signifikanter Abschnitt *MHRC081 RC 244745 9037050 943 0 -90 28 Sterilisationsbohrung - kein signifikanter Abschnitt *MHRC082 RC 244650 9036953 935 0 -90 21 Sterilisationsbohrung - kein signifikanter Abschnitt *MHRC083 RC 244794.3 9036961 956 0 -90 58 Sterilisationsbohrung - kein signifikanter Abschnitt *MHRC084 RC 244750 9036950 946 0 -90 40 Sterilisationsbohrung - kein signifikanter Abschnitt *MHRC085 RC 244700 9036950 939 0 -90 40 Sterilisationsbohrung - kein signifikanter Abschnitt *MHRC086 RC 244595 9046845 936 0 -90 5 Sterilisationsbohrung - kein signifikanter Abschnitt *MHRC087 RC 244655 9036850 941 0 -90 40 Sterilisationsbohrung - kein signifikanter Abschnitt *MHRC088 RC 244084 9036850 952 270 -60 54 Sterilisationsbohrung - kein signifikanter Abschnitt *MHRC089 RC 243790 9036300 1079 270 -70 70 1 12 11 10.1 29 39 10 10.4 *MHRC090 RC 243807 9036106 1102 270 -60 80 3 15 12 9.3 27 49 22 7.3 *MHRC091 RC 243848 9036000 1113 270 -50 100 44 64 20 8.9 *MHRC092 RC 243834 9036958 1041 270 -60 95 6 23 17 8.7 54 64 10 7.9 *MHRC093 RC 244015 9036867 962 270 -68 Kein hochgradiger signifikanter Abschnitt MHRC094 RC 243948 9036795 998 90 -60 17 33 16 7.3 *MHRC95 RC 243832 9036800 1045 270 -60 90 13 40 27 7.4 *MHRC96 RC 243894 9035697 1172.5 270 -60 39 Kein hochgradiger signifikanter Abschnitt *MHRC97 RC 243898 9035600 1181 270 -55 42 Kein hochgradiger signifikanter Abschnitt *MHRC98 RC 243920 9035603 1171 270 -60 21 0 20 20 8.2 *MHRC99 RC 243925 9035602 1171 90 -55 45 Kein hochgradiger signifikanter Abschnitt *MHRC100 RC 243884 9035508 1180.5 270 -55 45 23 34 11 7.5 *MHRC101 RC 243894 9035508 1180.5 270 -60 33 3 15 12 12.6 *MHRC102 RC 243898 9035508 1180.5 90 -60 45 Kein hochgradiger signifikanter Abschnitt *MHRC103 RC 243909 9035400 1173 270 -60 29 0 16 16 7.1 *MHRC104 RC 243916 9035400 1173 90 -60 36 21 34 13 12.0 *MHRC105 RC 243931 9035294 1185 90 -60 28 1 28 27 7.7 *MHRC106 RC 243928 9035291 1185 270 -60 27 0 16 16 7.6 *MHRC107 RC 243925 9035293 1182 270 -55 103 4 22 18 7.2 25 44 19 7.1 *MHRC108 RC 243961 9035209 1181 90 -60 40 15 37 22 12.3 *MHRC109 RC 243956 9035208 1181 270 -60 44 0 44 44 7.6 *MHRC110 RC 243952 9035209 1181.5 270 -55 103 0 69 69 8.1 *MHRC111 RC 243920 9035691 1166 90 -65 28 Kein hochgradiger signifikanter Abschnitt *MHRC112 RC 243914 9035691 1166 270 -60 22 Kein hochgradiger signifikanter Abschnitt *MHRC113 RC 243851 9037047 1028 270 -60 42 26 42 16 9.1 *MHRC114 RC 243903 9037049 1017.5 270 -60 45 Kein hochgradiger signifikanter Abschnitt *MHRC115 RC 243936 9037037 1004 270 -60 54 6 53 47 11.0 *MHRC116 RC 243944 9037146 998 270 -60 65 3 48 45 13.0 *MHRC117 RC 243954 9037147 998 90 -60 52 5 35 30 9.8 *MHRC118 RC 243900 9037150 1002 270 -60 61 7 30 23 7.6 40 51 11 7.6 *MHRC119 RC 243854 9037144 994 270 -60 67 6 21 15 8.9 29 45 16 12.0 *MHRC120 RC 243841 9037196 946 270 -60 79 Kein hochgradiger signifikanter Abschnitt *MHRC121 RC 243900 9037245 955 270 -60 31 Kein hochgradiger signifikanter Abschnitt MHRC122 RC 243944 9037238 953.5 270 -60 37 0 37 37 11.5 *MHRC123 RC 243845 9036950 1041 90 55 57 35 55 20 7.5 MHRC124 RC 244745 9037197 970 270 55 79 Kein hochgradiger signifikanter Abschnitt MHRC125 RC 244750 9037195 970 90 -70 86 12 28 16 12.6 29 53 24 10.9 MHRC126 RC 243788 9036492 1051 270 -75 90 Kein hochgradiger signifikanter Abschnitt MHWB008 RC 243930 9035927 1091.5 0 -90 106 0 33 33 12.5 MHWB009A RC 243976 9036476 973 0 -90 57 5 29 24 9.8 *MHWB010 RC 244221 9036974 926 0 -90 19 Wasserbohrung - kein signifikanter Abschnitt *MHWB011 RC 244469 9036776 929 0 -90 65 Wasserbohrung - kein signifikanter Abschnitt *MHWB012 RC 244647 9036850 936.45 0 -90 95 Wasserbohrung - kein signifikanter Abschnitt *MHWB013 RC 244777 9036519 938 0 -90 82 Wasserbohrung - kein signifikanter Abschnitt *MHWB014A RC 245070.3 9034326.1 958.59 0 -90 16 Wasserbohrung - kein signifikanter Abschnitt *MHWB015 RC 244968.3 9035480.4 973.53 0 -90 76 Wasserbohrung - kein signifikanter Abschnitt MHT23 Grabung 244111.4 9034156.5 1386.1 270 0 33 3 18 15 8.3 MHT24 Grabung 244107.3 9034056.5 1378.5 270 0 63 30 63 33 19.7 MHT25 Grabung 244104.1 9033959.8 1382.2 270 0 52 0 40 40 16.8 MHT26 Grabung 244113.5 9033856.9 1367.8 270 0 43 0 43 43 20.8

Zukunftsgerichtete Aussagen

Verschiedene Aussagen in dieser Bekanntmachung stellen Aussagen über Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse dar. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als „zukunftsgerichtete Aussagen“ eingestuft und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier dargestellt oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung, dass die erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, erreicht werden.

Produktionsziele und Finanzinformationen

Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf die bankfähige Machbarkeitsstudie für das Graphitprojekt Epanko beziehen, einschließlich der Produktionsziele und der prognostizierten Finanzinformationen, die von den Produktionszielen abgeleitet sind, stammen aus einer ASX-Meldung vom 21. Juni 2017 „Aktualisierte bankfähige Machbarkeitsstudie“, die unter www.ecograf.com.au und www.asx.com.au abrufbar ist. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den von den Produktionszielen abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen zugrunde liegen, die in den Bekanntmachungen vom 21. Juni 2017, 2. März 2023 und 28. April 2023 veröffentlicht wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Explorationsergebnisse Mineralressourcen – Erklärung der sachkundigen Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von David Williams und David Drabble zusammengestellt wurden, und geben diese korrekt wieder. David Williams ist ein Vollzeitangestellter von ERM und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (#4176) (RPGeo). David Drabble ist ein Vollzeitangestellter von EcoGraf Ltd. und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#307348). David Williams und David Drabble verfügen über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier in Betracht gezogen werden, sowie in Bezug auf die Tätigkeit, die sie ausüben, um sich als kompetente Personen gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code) zu qualifizieren. David Williams und David Drabble stimmen der Veröffentlichung der Informationen in diesem Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu. David Drabble übernimmt die Verantwortung für Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Abschnitten 1 und 2 der JORC-Tabelle 1, während David Williams die Verantwortung für Angelegenheiten im Zusammenhang mit Abschnitt 3 der JORC-Tabelle 1 übernimmt.

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf den von David Drabble zusammengestellten Informationen und geben diese korrekt wieder. David Drabble ist ein Vollzeitangestellter von EcoGraf Ltd. und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#307348). David Drabble verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die in Betracht gezogen wird, sowie in Bezug auf die Tätigkeit, die er ausübt, um als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code) zu gelten. David Drabble erklärt sich mit der Veröffentlichung der Informationen in diesem Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, einverstanden.

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.

Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.

Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Abbildungen, Fotografien und weitere Informationen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.