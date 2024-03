Gewinnmitnahmen in den Momentum Sektoren | Bitcoin gegen den Trend

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die seit Wochen andauernde Kursschwäche bei den Aktien von Tesla, Apple und Google, konnte lange Zeit durch vor allem NVIDIA und andere KI-Sieger aufgefangen werden. Wir sehen seit vergangener Woche auch hier nun erste Gewinnmitnahmen. Neben US-Tech gehört auch Japans Aktienmarkt zur Hochburg der Momentum-Investoren. Auch hier sehen wir Gewinnmitnahmen. In dieser Woche werden neben den heute Abend anstehenden Zahlen von Oracle, auch die Ergebnisse von Adobe am Donnerstag im Fokus stehen. Es sind allerdings vorrangig Wirtschaftsdaten, auf die sich die Wall Street konzentrieren wird. Am Dienstag um 13:30 Uhr MEZ werden die Februar-Verbraucherpreise gemeldet, wie auch die Erzeugerpreise und Einzelhandelsumsätze für den Februar am Donnerstag.



00:00 Intro

01:02 Momentum Sektoren | Bitcoin

01:50 Die Fantastischen Vier

02:50 JP Morgan Aussage & Fazit

04:36 Kapitalabzüge aus Tech-Sektor | Arbeitsmarkt

06:35 Fed Funds Futures vs S&P500 | Rezession

09:49 China: Inflationsdaten | Trump zu Strafzöllen | BYD

12:55 TikTok-Verbot?

14:27 Chinesischer Aktienmarkt | USA Zinssenkungen?

16:10 Solarwerte | China Restriktionen

17:00 Boeing | Autosektor | Rivian

19:13 Macy’s, Apple, Epic Games, Saudi Aramco

20:04 Ausblick (KI-Sektor, Verbraucherpreise u.a.)

21:45 Analysten zu Albemarle, Broadcom, Nvidia u.a.





► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell