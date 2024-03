MEDIEN-ALERT: Wolters Kluwer führt Cloud-basiertes AML-Modul für CCH iFirm® in Großbritannien ein.

Anti-Geldwäsche-Modul beschleunigt Compliance- und Onboarding-Prozess

Wolters Kluwer Tax & Accounting (TAA) U.K. hat ein Modul zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) in CCH iFirm®, seiner cloudbasierten Softwareplattform für Praxismanagement und Compliance, eingeführt. Wolters Kluwer CCH iFirm AML lässt sich nahtlos in CCH Central, das On-Premise-System von Wolters Kluwer TAA, integrieren, wodurch sich die Notwendigkeit einer erneuten Dateneingabe in ein separates System verringert und der AML-Compliance-Prozess sowie das Onboarding von Mandanten beschleunigt werden können.

"Wir wissen, dass die Einhaltung der AML- und KYC-Anforderungen für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften von entscheidender Bedeutung ist, insbesondere angesichts der sich ständig ändernden Vorschriften. CCH iFirm AML trägt dazu bei, die Art und Weise, wie Unternehmen ihre AML-Aufgaben verwalten, zu verändern, und hilft ihnen, die mit unzureichenden AML- und KYC-Praktiken verbundenen Risiken zu mindern", sagt Natasha Chryssafi, Direktorin für Produktmanagement, Wolters Kluwer TAA U.K.

Als Cloud-basierte Lösung bietet CCH iFirm AML Wirtschaftsprüfungsgesellschaften die Flexibilität, die Einhaltung der AML-Vorschriften jederzeit und von jedem Ort aus zu verwalten. Darüber hinaus wird die Lösung biometrische KYC-Funktionen bieten, bei denen die Gesichtserkennung zur Identifizierung und Authentifizierung von Personen eingesetzt wird. Damit entfällt die Notwendigkeit, Dokumente einzuscannen und per E-Mail zu versenden sowie Fotos zu prüfen, was neben einer standardmäßigen AML-Prüfung zu einer sicheren und effizienten Identitätsprüfung beiträgt.

Da es wichtig ist, dass die Daten für die Überprüfung von höchster Qualität sind, hat CCH iFirm AML Zugang zu führenden Kreditbüros und staatlichen Datensätzen. Die Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Konsistenz und Relevanz der Daten ist von grundlegender Bedeutung, um potenzielle Geldwäscheaktivitäten effektiv zu erkennen, zu verhindern und zu melden.

Weitere Informationen über CCH iFirm AML finden Sie auf unserer Website .

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT:WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen für Fachleute in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuern und Rechnungswesen, Finanz- und Unternehmens-Compliance, Recht und Regulierung, Unternehmensperformance und ESG. Wir helfen unseren Kunden jeden Tag, wichtige Entscheidungen zu treffen, indem wir Expertenlösungen anbieten, die fundiertes Fachwissen mit Technologie und Dienstleistungen kombinieren.

Wolters Kluwer verzeichnete 2023 einen Jahresumsatz von 5,6 Milliarden Euro. Die Gruppe bedient Kunden in über 180 Ländern, unterhält Niederlassungen in über 40 Ländern und beschäftigt weltweit etwa 21.400 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wolterskluwer.com und folgen Sie uns auf LinkedIn , Facebook , YouTube und Instagram .

