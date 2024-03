Bear Robotics erhält 60 Millionen Dollar in Serie C vom Tech-Giganten LG Electronics

Bear Robotics, ein Pionier im Silicon Valley im Bereich der Servicerobotik und künstlichen Intelligenz, gab heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 60 Millionen US-Dollar bekannt. Diese Runde wird exklusiv von LG Electronics , einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Technologie und Innovation, geleitet. Mit dieser strategischen Finanzspritze stößt Bear Robotics in neue Gebiete vor und zielt auf aufstrebende Märkte wie intelligente Lagerhaltung und Lieferkettenautomatisierung, wo das Unternehmen seine Roboterplattform der nächsten Generation mit autonomen Navigationssystemen und adaptiven Lernalgorithmen vorstellen wird, die sorgfältig darauf ausgelegt sind, die komplexen Anforderungen moderner Lieferketten und Fertigungsprozesse zu erfüllen.

"Unsere Partnerschaft mit LG geht über die Finanzierung hinaus; es ist eine strategische Allianz, die unsere Mission unterstützt, die Effizienz und Produktivität in Sektoren zu verbessern, die reif für Innovationen sind", sagte John Ha, CEO von Bear Robotics. "Auf der Grundlage unseres Erfolgs im Gastgewerbe erweitern wir nun den Horizont unserer Technologie, passen unsere Lösungen an die einzigartigen Anforderungen der intelligenten Lagerhaltung und Lieferkettenautomatisierung an und setzen neue Maßstäbe dafür, was unsere Roboter in unterschiedlichen Umgebungen leisten können."

Auf der CES 2024 betonte William Cho, CEO von LG, den Fokus des Unternehmens auf den Markt für Servicerobotik und seine Offenheit für strategische Kapitalbeteiligungen, um zukünftiges Wachstum zu fördern. Diese Investition in Bear Robotics stellt einen entscheidenden Schritt in der Strategie von LG dar, den Wandel in der Servicerobotik anzuführen und sich an der Marktdynamik und der strategischen Entwicklung seiner Geschäftsmodelle zu orientieren.

Da die Branche an der Schwelle zu einer Robotik-Revolution steht, unterstreicht die strategische Investition von LG in Bear Robotics die gemeinsame Vision für eine Zukunft, in der Robotik und KI für den Erfolg der Branche unerlässlich sind. "Diese Investition wird dazu beitragen, einen führenden Wettbewerbsvorteil für LG und Bear Robotics im Bereich der Servicerobotik zu sichern", sagte Lee Sam-soo, Chief Strategy Officer bei LG Electronics. "Wir sind entschlossen, unser Robotergeschäft als einen wichtigen Wachstumsmotor weiterzuentwickeln und verschiedene Möglichkeiten durch die Integration von Spitzentechnologien wie Embodied AI und Robotermanipulation zu erforschen."

Bear Robotics bereitet sich auf eine transformative Zukunft vor und nutzt diese strategische Partnerschaft, um bahnbrechende Lösungen einzuführen, die auf die Bedürfnisse von Industrien auf der ganzen Welt reagieren und diese vorhersehen, indem sie neue Maßstäbe in der Service-Effizienz und Robotik-Innovation setzen.

Über Bear Robotics

Bear Robotics wurde 2017 gegründet und stellt selbstfahrende Roboter für den Innenbereich her, die Mitarbeiter bei täglichen Aufgaben unterstützen und ihnen die Arbeit erleichtern. Die Servi-Roboter, das Flaggschiff des Unternehmens, werden im Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Einzelhandel, in der Logistik und in mehrstöckigen Immobilien in Nordamerika, Europa und Asien eingesetzt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.BearRobotics.ai .

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics ist ein globaler Innovator in den Bereichen Technologie und Unterhaltungselektronik mit einer Präsenz in fast allen Ländern und einer internationalen Belegschaft von mehr als 74.000 Mitarbeitern. Die vier Unternehmen von LG - Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions und Business Solutions - erzielten im Jahr 2023 zusammen einen weltweiten Umsatz von über 84 Billionen KRW. LG ist ein führender Hersteller von Consumer- und Commercial-Produkten, die von Fernsehern, Haushaltsgeräten, Luftlösungen, Monitoren bis hin zu Fahrzeugkomponenten und -lösungen reichen, und seine Premium-Marken LG SIGNATURE und das intelligente LG ThinQ sind weltweit bekannt. Besuchen Sie www.LGnewsroom.com für die neuesten Nachrichten.

