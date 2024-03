EQS-News: Einsatz der beaconsmind-Lösungen ermöglicht die starke Verbesserung der Kundenbewertungen bei führendem Friseurunternehmen Ryf mit rd. 100 Standorten in Deutschland und in der Schweiz

EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Einsatz der beaconsmind-Lösungen ermöglicht die starke Verbesserung der Kundenbewertungen bei führendem Friseurunternehmen Ryf mit rd. 100 Standorten in Deutschland und in der Schweiz



beaconsmind Gruppe: Einsatz der beaconsmind-Lösungen ermöglicht die starke Verbesserung der Kundenbewertungen bei führendem Friseurunternehmen Ryf mit rd. 100 Standorten in Deutschland und in der Schweiz Durch Einsatz des Socialwave Marketing Tools steigt die Durchschnittsbewertung von 4,4 auf 4,7 Sterne in nur 3 Monaten

Auf der Basis dieses sehr erfolgreichen Tests, beschloss Ryf den Rollout in 43 Filialen in Deutschland

Synergiepotenziale für zusätzliche Lösungen aus dem Produktportfolio von beaconsmind Gruppe Zürich, Schweiz – 12. März 2024 – Die beaconsmind Gruppe (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich standortbezogenes Marketing (LBM) und Analytics, konnte durch den Einsatz ihrer Softwarelösungen bei dem Friseurunternehmen Ryf mit 100 Standorten in Deutschland und in der Schweiz die Kundenbewertungen stark verbessern. Dieser Erfolg wurde durch die Zusammenarbeit mit der Socialwave GmbH, einem Tochterunternehmen der beaconsmind Gruppe aus München, ermöglicht. Die durchschnittliche Bewertung der teilnehmenden Salons stieg von 4,4 auf 4,7 Sterne, während sich die Anzahl der Bewertungen verdoppelte. Diese positiven Ergebnisse führten zu der Entscheidung, die Strategie in 43 weiteren Filialen in Deutschland auszurollen. beaconsmind Gruppe bietet Unternehmen unkomplizierte Marketing-Automatisierungen.Hierzu gehört unter anderem auch die Möglichkeit, mit echten Kunden die Anzahl der positiven Bewertungen in den Einschlägigen Bewertungsportalen zu erhöhen, ohne gegen deren Richtlinien zu verstoßen. Diese Erfolgsgeschichte unterstreicht das Engagement von Ryf für Exzellenz und Kundenzufriedenheit sowie die Effektivität der innovativen Lösungen der beaconsmind Gruppe. Beide Unternehmen freuen sich auf die Fortsetzung ihrer erfolgreichen Partnerschaft und weitere Erfolge. Jonathan Sauppe, CEO von beaconsmind: «Wir sind stolz darauf, Ryf bei der signifikanten Steigerung ihrer Online-Präsenz und Kundenbewertungen unterstützt zu haben. Dieser Erfolg unterstreicht die Stärke unserer Marketing-Tools und unser Engagement für die Erfolge unserer Partner. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ryfs Team.» Über die beaconsmind Gruppe Gegründet in der Schweiz im Jahr 2015, ist die beaconsmind Gruppe führend im Bereich standortbasierter Marketing-Software (LBM), WLAN-Infrastruktursysteme und WLAN-Gast-Hotspots. Wir bedienen Branchen wie Einzelhandelsketten, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach der beaconsmind Gruppe sind für ihre Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und WLAN-Dienste für SaaS-Kunden bekannt. Durch intelligente, vollständig cloudbasierte Technologien bieten wir unseren Kunden greifbaren Mehrwert und stärken ihre Omnichannel-Strategien für mehr Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com. Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO

jonathansauppe@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 7373 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53

