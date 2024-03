EQS-News: KPS AG führt Barkapitalerhöhung erfolgreich durch

EQS-News: KPS AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

KPS AG führt Barkapitalerhöhung erfolgreich durch



12.03.2024 / 18:00 CET/CEST

KPS AG führt Barkapitalerhöhung erfolgreich durch Unterföhring/München, 12. März 2024 – Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48), Europas führende Unternehmensberatung für Digitale Transformation und Prozessoptimierung im Handel, hat die am 7. März 2024 beschlossene Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung war überzeichnet. Insgesamt wurden 3.741.200 neue, auf den Namen lautende Stückaktien im Rahmen einer Privatplatzierung an ausgewählte Investoren platziert. Der Platzierungspreis wurde auf EUR 1,15 je neuer Aktie festgelegt. Das Grundkapital der KPS AG wurde im Zuge der Transaktion von EUR 37.412.100,00 um EUR 3.741.200,00 auf EUR 41.153.300,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre erhöht. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich damit auf EUR 4.302.380,00. Die Gesellschaft wird den Emissionserlös zur Stärkung der Eigenkapitalbasis verwenden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Oktober 2023 gewinnberechtigt. Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wird kurzfristig erfolgen. 12. März 2024 KPS AG Der Vorstand





Über die KPS AG KPS begleitet Unternehmen erfolgreich auf dem Weg der Digitalisierung, von der Strategie über die Kundeninteraktion bis zum operativen Kerngeschäft. Als führender Transformationspartner für den Handel ist KPS auch erste Wahl für all jene Unternehmen, die auf eine hochmoderne Customer Experience Plattformarchitektur setzen. Die branchenspezifischen KPS Instant Platforms vereinen alle Prozesse auf einer einzigen Geschäftsplattform – end-to-end von der Kundeninteraktion über Operations bis zu den Finanzen, implementiert mit den besten Technologiekomponenten in einem zukunftssicheren Hochleistungsdesign und einer flexiblen Infrastruktur. Sie sind modular, skalierbar und steigern die Geschwindigkeit von prozessgetriebenen Transformationsprogrammen enorm. Mit sofort einsatzbereiten Produkten und innovativen Lösungen, den marktführenden Technologien und einem starken Partnernetzwerk schaffen wir für unsere Kunden nachhaltigen Mehrwert. Platformise your transformation. www.kps.com



